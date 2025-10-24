Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag freundlich
Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 35,22 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,57 EUR. Bei 35,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 117.004 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 28,71 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,64 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,33 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,39 Prozent zurück. Hier wurden 11,67 Mrd. EUR gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck.
Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
