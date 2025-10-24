Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag stärker

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 35,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 35,36 EUR. Bei 35,57 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 295.447 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 21,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 30,78 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 12,95 Prozent Luft nach unten.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,64 EUR belaufen. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 43,33 EUR.

Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 11,67 Mrd. EUR, gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,39 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte Daimler Truck die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,46 EUR im Jahr 2025 aus.

