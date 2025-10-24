Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 35,36 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 35,36 EUR. Bei 35,57 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 295.447 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 21,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 30,78 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 12,95 Prozent Luft nach unten.
Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,64 EUR belaufen. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 43,33 EUR.
Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 11,67 Mrd. EUR, gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,39 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte Daimler Truck die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,46 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie
Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins
Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Daimler Truck-Aktie mit Underperform ein
DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Daimler Truck-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Daimler Trucks
Nachrichten zu Daimler Truck
Analysen zu Daimler Truck
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen