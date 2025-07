Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 43,15 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 43,15 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,38 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 42,84 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 357.580 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 4,81 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 12.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 31,38 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 45,56 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

