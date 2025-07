Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 43,61 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 43,61 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,85 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,49 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 292.531 Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Abschläge von 32,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,56 EUR an.

Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 12,45 Mrd. EUR, gegenüber 13,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,14 Prozent präsentiert.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2025 wird am 01.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen

Daimler Truck-Aktie kaum verändert: Betriebsrat pocht auf Einhaltung der Sparvereinbarungen

Mercedes-Benz-Aktie zeigt sich unbeeindruckt von Großauftrag für Daimler Buses