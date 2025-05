Nach Rekordjagd: DAX dürfte zögerlicher starten -- Nikkei mit kräftigen Gewinnen, Verluste in Honkong -- Plug Power macht weiter deutliche Verluste -- LEG steigert Gewinne und bleibt im Plan

Auf Rekordniveau fanden sich zum Wochenstart zu wenig neue Käufer. Die wichtigsten US-Indizes sind derweil an ihren Tageshochs aus dem Rennen gegangen.

Der DAX dürfte seine wieder eingeläutete Rekordjagd am Dienstag zunächst nicht fortsetzen, Experten seheneinen etwas tieferen Start.

Der DAX hatte zum Wochenstart bei 23.911,98 Zählern einen neuen Rekord geknackt und zeitweise nahe der 24.000er-Marke notiert. Am Schluss beendete er die Montagssitzung 0,29 Prozent höher bei 23.566,54 Punkten. Damit markierte der Leitindex einen neue Rekordschluss. Der TecDAX beendete den Tag 1,4 Prozent höher bei 3.796,70 Einheiten.

An den Märkten führten Aktien aus den Bereichen Energie und Rohstoffe, da eine Lösung der Handelsstreitigkeiten als positiv für die globale Konjunktur gilt. Zusätzlich sorgten überraschend starke Außenhandelsdaten aus China im April - trotz bestehender US-Zölle - für positive Impulse.

Die Aussicht auf eine Entspannung in den internationalen Zollkonflikten stützte die Kauflaune der Anleger. Zuversicht löste insbesondere das erste Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien aus.

Der EURO STOXX 50 startete im Plus. Danach bewegte er sich deutlicher in der Gewinnzone, wo er die Sitzung 1,56 Prozent höher bei 5.392,36 Zählern beendete.

Nach Einschätzung von Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management, fiel das Ergebnis besser aus als vom Markt erwartet. "Es handelt sich zwar nicht um eine endgültige Einigung, aber es ist ein vielversprechender Ausgangspunkt", so Zhang. Aus chinesischer Sicht sei das Treffen ein Erfolg, da Zugeständnisse vermieden und dennoch spürbare Zollsenkungen erreicht wurden.

Am Wochenende einigten sich beide Länder darauf, den Großteil der gegenseitig erhobenen Zölle für zunächst 90 Tage auszusetzen, um die Verhandlungen fortzusetzen. Demnach sinken US-Zölle auf chinesische Importe auf 30 Prozent. Zuvor lagen diese bei 145 Prozent. Die Aufschläge Pekings gegen Einfuhren aus den Vereinigten Staaten gehen von 125 Prozent auf 10 Prozent zurück. Bestehende Maßnahmen wie die US-Zölle im Zusammenhang mit Fentanyl bleiben jedoch in Kraft.

Der Dow Jones ging deutlich fester in den Handel und stieg im Anschluss weiter. Letztendlich beendete er den Handelstag 2,81 Prozent höher bei 42.410,10 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite hat die Sitzung 4,35 Prozent stärker bei 18.708,34 Einheiten geschlossen, nachdem bereits zum Handelsbeginn starke Gewinne verzeichnet worden waren.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio zieht der Nikkei 225 kräftige 1,78 Prozent an und notierte zuletzt bei 38.315,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sind die Anleger unterdessen unentschlossen, für den Shanghai Composite geht es überschaubare 0,08 Prozent auf 3.371,86 Punkte nach oben.

Deutlichere Abwärtstendenzen sind unterdessen Hongkong auszumachen, wo der Hang Seng 1,67 Prozent auf 23.156,89 Zähler verliert.

Zuversicht am Markt weckten Berichte über Fortschritte bei den US-chinesischen Sondierungsgesprächen, die am Wochenende in der Schweiz stattgefunden haben.

