Smartphone

Mit der Veröffentlichung des neuen Software-Updates des Tech-Giganten soll es künftig auch Besitzern älterer Geräte möglich sein, mehrere praktische Neuerungen und Verbesserungen zu nutzen.

• Update des Betriebssystems auf iOS 18.5

• Neue Funktionen und Verbesserungen

• Nutzer des iPhone 13 erhalten besonderes Geschenk



Wer­bung Wer­bung

Das neue Update

Noch in der 20. Kalenderwoche, sprich in der Woche vom 12.05.2025, soll das neue Update erscheinen. Diese Vermutungen wurden vom Tech-Konzern Apple bestätigt. Erhältlich ist es für alle Modelle ab dem iPhone XR und XS bis zur iPhone-16-Reihe. Damit wird es eine der letzten Neuerungen des Betriebssystems der XR/XS-Modelle sein, denn diese sollen mit dem baldigen iOS 19 Update nicht mehr kompatibel sein und entsprechend nur noch Sicherheits-Updates erhalten, wie t3n.de berichtet.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Während die Verbesserungen einige neue Funktionen beinhalten, wurden auch altbekannte Probleme angegangen. Beispielsweise konnte bei der Apple Vision Pro App ein schwarzer Bildschirm angezeigt werden. Dies soll künftig nicht mehr möglich sein. Auch in Sachen Kinderschutz hat Apple nachgelegt: Erziehungsberechtigte erhalten künftig eine Meldung, wenn der Bildschirmzeit-Code auf dem Gerät des Kindes verwendet wird.

MacRumors zufolge sollen alle iPhones dank des Updates mit einer Pride-Harmony-Wallpaper ausgestattet werden. Dieser optionale Hintergrund soll Nutzern die Möglichkeit bieten, im Juni 2025 den Pride-Month zu feiern. Auch die Mail-App soll einige Änderungen erhalten. So sollen Nutzer Profilbilder ihrer Kontakte direkt in der App ein- oder ausblenden, ohne die Einstellungen aufrufen zu müssen. Auch gibt es die Option, die Ansicht "Nach Absender gruppieren" zu deaktivieren, was die Übersichtlichkeit im Posteingang erhöht. Eine weitere Verbesserung findet sich bei der Apple TV App. So sollen Inhalte in der Apple TV App auf Drittanbieter-Geräten direkt mit dem iPhone bezahlt werden können, um den Kaufprozess zu erleichtern. In den Einstellungen der Geräte soll sich laut Apple Insider bald ein Bereich namens "Applecare & Garantie" finden lassen, der über Informationen zur Versicherung der Geräte aufklärt und Links auf die Website des Herstellers aufzeigt.

Wer­bung Wer­bung

Geschenk für iPhone 13-Nutzer

Unterstützung für Satellitendienste existierte bislang nur für alle Modelle der Reihen iPhone 14, 15 und 16. Mit dem neuen Update soll es aber auch Nutzern von iPhone 13-Geräten - sofern mit dem Mobilfunkanbieter kompatibel - möglich sein, Satellitenfunktionen zu nutzen. Apple zufolge können mithilfe von Satellitenfunktionen Rettungsdienste per SMS kontaktiert werden, Pannenhilfen angefordert werden, Freunde und Familienmitglieder benachrichtigt sowie der eigene Standort geteilt werden, ohne dass eine aktive Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung vorhanden ist.

Installation

Die Installation des neuen Betriebssystems erfolgt auf gewohnte Art und Weise: In den Einstellungen des Geräts findet sich unter "Allgemein" der Reiter "Softwareupdate". Dort finden sich stets die neuesten, verfügbaren Updates. Apple weist jedoch darauf hin, dass nicht alle Funktionen in allen Regionen oder auf allen Geräten verfügbar sind.

J. Vogel / Redaktion finanzen.net