Bedeutender Meilenstein

Coinbase wird schon bald in den prestigeträchtigen S&P 500-Index aufgenommen. Die Aktie des Krypto-Handelsplatzes reagiert mit einem deutlichen Kurssprung.

• Index-Aufnahme: Coinbase wird als erstes Kryptounternehmen im S&P 500 gelistet

• Zuletzt schwache Quartalszahlen

• Aktie reagiert mit Aufschlägen



Coinbase erhält einen Platz im renommierten S&P 500-Index - als erstes Kryptounternehmen in der Geschichte des marktbreiten Index. Wie S&P Dow Jones Indices am Montagabend bekannt gab, wird Coinbase am 19. Mai das Finanzunternehmen Discover Finance ersetzen, das nach der Übernahme durch Capital One Financial Corp. aus dem Index ausscheidet.

"Coinbase ist gerade das erste und einzige Kryptounternehmen geworden, das dem S&P 500 beitritt. Dieser Meilenstein repräsentiert, was die wahren Gläubigen - von Einzelhandelsinvestoren über institutionelle Investoren bis hin zu unseren Mitarbeitern und Partnern - schon immer wussten. Krypto ist gekommen, um zu bleiben", betonte Coinbase-CEO Brian Armstrong auf X.

Aufnahme trotz Gewinneinbruch

Die Aufnahme in den Index erfolgt trotz eines schwachen Quartalsergebnisses. Coinbase meldete kürzlich enttäuschende Zahlen: Der Gewinn im ersten Quartal 2025 blieb hinter den Erwartungen der Analysten zurück und verzeichnete im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Rückgang. Zwar stieg der Umsatz an, doch auch hier konnte Coinbase die Markterwartungen nicht erfüllen.

"In diesem Quartal haben wir bedeutende Fortschritte bei unseren Prioritäten für 2025 erzielt: Umsatzsteigerung, Verbesserung des Nutzens und Schaffung der Grundlagen für das Wachstum des nächsten Jahrzehnts. Wir haben sowohl im globalen Spot- als auch im Derivatehandel weiterhin Marktanteile gewonnen", hieß es dennoch im Aktionärsbrief, der im Rahmen der Bilanzvorlage veröffentlicht wurde.

Für eine Aufnahme in den S&P 500 ist nicht nur die Marktkapitalisierung relevant, wie MarketWatch erklärt. Vielmehr spielten auch Faktoren wie Rentabilität und die Verfügbarkeit von Aktien im Streubesitz eine Rolle. Dass Coinbase trotz der schwachen Zahlen berücksichtigt wird, dürfte auf langfristiges Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens hindeuten.

Coinbase-Aktie mit Kurssprung

Die Nachricht ließ die Aktie von Coinbase nachbörslich an der NASDAQ zuletzt um 10,94 Prozent in die Höhe schnellen auf 229,90 US-Dollar, nachdem sie bereits im regulären Handel um 3,96 Prozent auf 207,22 US-Dollar zugelegt hatte.

Ein Platz im S&P 500 ist für Unternehmen hoch begehrt, da er den Zugang zu einem deutlich breiteren Investorenkreis ermöglicht. Neben passiven Indexfonds, die den S&P 500 abbilden, müssen auch aktiv gemanagte Fonds nachziehen, um die neuen Indexkomponenten abzudecken.

"Danke an alle, die es möglich gemacht haben, dass zum ersten Mal in der Geschichte ein Krypotunternehmen dem S&P 500 beitritt", heißt es auf dem offiziellen X-Account von Coinbase.

