S&P 500-Papier Nisource-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nisource-Aktionäre freuen

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Nisource Aktionäre eine Dividende.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Nisource am 12.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 1,06 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Nisource-Dividende im Vorjahresvergleich um 6,00 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Nisource beziffert sich auf 489,20 Mio. USD. Damit wurde die Nisource-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 5,54 Prozent erhöht.

Nisource-Aktien-Dividendenrendite

Der Nisource-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 38,32 USD in den Feierabend. Der Nisource-Anteilsschein verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 2,88 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,77 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Nisource via New York 26,39 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 59,63 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Nisource- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,14 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,97 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Nisource

Nisource ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 18,058 Mrd. USD. Das KGV von Nisource beläuft sich aktuell auf 22,71. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Nisource einen Umsatz von 5,455 Mrd.USD sowie ein EPS von 1,63 USD.

