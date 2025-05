Umsatz soll zulegen

Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat trotz eines verhaltenen Jahresauftakts die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

BERLIN (dpa-AFX) - In den ersten drei Monaten wurde das Geschäft durch den Cyberangriff im Februar und den zeitlich einhergehenden, kurzfristigen Auslieferungsstopp für Gallium-Generatoren belastet. Die Zuwachsraten beim Erlös und operativen Gewinn blieben hinter den Jahreszielen zurück. An der Börse kamen die Zahlen schlecht an. Die im SDAX gelistete Aktie gab deutlich nach.

Der bestätigten Prognose zufolge soll der Umsatz 2025 im Vergleich zum Vorjahr um etwa acht Prozent auf rund 320 Millionen Euro zulegen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigen.

In den ersten drei Monaten zog der Umsatz im Jahresvergleich um knapp ein Prozent auf 68,2 Millionen Euro an. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sowie Sondereinflüssen kletterte um acht Prozent auf 16,2 Millionen Euro nach oben.

Der Kurs der EckertZiegler-Aktie rutschte via XETRA zeitweise um 3,67 Prozent nach unten auf 57,75 Euro. Damit droht ein Ende der jüngsten Erholungsphase. Infolge der Zollturbulenzen an den Börsen Anfang April war der Kurs bis auf fast 41 Euro gefallen.

Im bisherigen Jahresverlauf zog der Kurs trotz des Rückschlags nach den Zahlen um rund 30 Prozent an. Von dem im September 2021 erreichten Rekordhoch von in etwa 125 Euro ist das Papier aber noch sehr weit entfernt. Mit einem Börsenwert von rund 1,2 Milliarden liegt Eckert & Ziegler in dieser Wertung im Mittelfeld.

