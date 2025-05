Erleichterung

Tesla schafft es nach einem starken Kursanstieg zurück in den Billionen-Dollar-Club. Getragen wird die Rally von einer vorübergehenden Einigung zwischen den USA und China zur Senkung der Zölle.

• Tesla-Aktie mit Kurssprung

• Marktbewertung steigt wieder über 1-Billion-Dollar-Marke

• Erholung im Zollstreit treibt



Wer­bung Wer­bung

Rückkehr in Billionen-Dollar-Club

Der US-Elektroautobauer Tesla hat am Montag einen kräftigen Kurssprung hingelegt und ist mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar erneut in die Liga der wertvollsten US-Unternehmen aufgestiegen. Nachdem die USA und China eine temporäre Senkung von Zöllen angekündigt hatten, kletterte das Papier am Vortag an der NASDAQ zeitweise um über 8 Prozent bis auf 322,21 US-Dollar, bevor zum Handelsschluss noch ein Aufschlag von 6,75 Prozent auf 318,38 US-Dollar an der Kurstafel stehen blieb.

Vorbörslich geht es unterdessen dann 1,12 Prozent abwärts auf 314,85 US-Dollar.

Damit ist Tesla an der Börse nun 1,02 Billionen US-Dollar wert und zählt wieder zu den wenigen amerikanischen Unternehmen mit einer Marktbewertung im Billionen-Dollar-Bereich. Zu diesem exklusiven Kreis gehören auch Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway und Broadcom.

Erleichterung im Handelskonflikt

Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mitgeteilt: "Ein sehr gutes Treffen [am Samstag] mit China in der Schweiz. Vieles wurde besprochen, vieles vereinbart. Wir wollen, um des Blutes Chinas und der USA willen, eine Öffnung Chinas für amerikanische Unternehmen". Diese Erleichterung sorgte am Montag für eine regelrechte Rally am Aktienmarkt.

Wer­bung Wer­bung

Tesla-Aktie auf Jahressicht weiter schwach

Obwohl die Tesla-Aktie zuletzt über drei Wochen hinweg zulegen konnte, bleibt sie im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 20 Prozent im Minus. Hintergrund sind unter anderem politische Turbulenzen rund um CEO Elon Musk , wie Investopedia erinnert. Dieser war zuletzt in die Kritik geraten, weil er sich in Trumps Regierungskommission für Kostenreduzierungen, DOGE, eingebracht hatte - ein Schritt, der bei einigen Anlegern auf Ablehnung stieß. Musk kündigte inzwischen aber an, sich wieder verstärkt auf Tesla konzentrieren zu wollen. Neben dieser Hürde sieht sich Tesla aber auch nach wie vor mit Absatzschwierigkeiten konfrontiert.

Redaktion finanzen.net