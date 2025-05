10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor zögerlichem Start

Der DAX dürfte etwas tiefer in den Handel starten und damit seine Rekordjagd vom Vortag nicht fortsetzen. Vorbörslich zeigt sich ein Minus von rund 0,1 Prozent.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. In Tokio zieht der Nikkei 225 kräftige 1,78 Prozent an und notierte zuletzt bei 38.315,36 Punkten. Auf dem chinesischen Festland sind die Anleger unterdessen unentschlossen, für den Shanghai Composite geht es überschaubare 0,15 Prozent auf 3.374,44 Punkte nach oben. Deutlichere Abwärtstendenzen sind unterdessen Hongkong auszumachen, wo der Hang Seng 1,57 Prozent auf 23.180,42 Zähler verliert.

3. Plug Power: Abermals deutliche Verluste gemacht

Der finanziell angeschlagene Wasserstoffkonzern Plug Power hat seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im ersten Quartal. Zur Nachricht

4. Munich Re bestätigt Ausblick nach deutlichem Gewinnrückgang

Die Munich Re hat im ersten Quartal wegen der Schäden aus den Waldbränden in Kalifornien einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Zur Nachricht

5. Hannover Rück: Ziele stehen

Die Schadensbelastung aus den Waldbränden in Kalifornien haben der Hannover Rück hat im ersten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Zur Nachricht

6. LEG steigert Gewinne und bleibt für Jahresziel im Plan

LEG hat im ersten Quartal dank moderater Steigerungen bei den Mieteinnahmen und sich weiter stabilisierender Bewertungen des Immobilienportfolios den Gewinn sowohl operativ als auch unter dem Strich gesteigert. Zur Nachricht

7. Pfisterer-Aktie vor IPO: Platzierungspreis steht fest - Millionenerlös erwartet

Der Spezialist für Energieübertragungs- und Sicherheitstechnik Pfisterer steuert auf seinen Börsengang zu. Zur Nachricht

8. QIAGEN übernimmt Software-Anbieter Genoox

QIAGEN übernimmt Genoox, einen Anbieter KI-gestützter Software mit Sitz in Tel Aviv, Israel. Zur Nachricht

9. Ölpreise rückläufig

Die Ölpreise geben am Dienstag etwas nach. Brent kostet 64,92 US-Dollar je Barrel, für WTI werden 61,88 US-Dollar je Barrel fällig.

10. Euro dreht leicht auf

Der Euro legt zum Dollar etwas zu und kostet am Morgen 1,1109 US-Dollar.