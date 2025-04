Zurückhaltung in New York: S&P 500 am Mittag schwächer

Kursverlauf

Der S&P 500 zeigt sich aktuell leichter.

Am Montag notiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0,65 Prozent leichter bei 5.489,55 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 44,041 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,143 Prozent höher bei 5.533,11 Punkten, nach 5.525,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.487,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.553,66 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.03.2025, stand der S&P 500 noch bei 5.580,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.067,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.099,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 6,46 Prozent abwärts. Bei 6.147,43 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Organon Company (+ 4,34 Prozent auf 12,73 USD), Lumen Technologies (+ 4,03 Prozent auf 3,49 USD), Bath Body Works (+ 3,75 Prozent auf 30,69 USD), Centene (+ 3,31 Prozent auf 59,60 USD) und Under Armour (+ 2,71 Prozent auf 5,87 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil NVIDIA (-3,22 Prozent auf 107,44 USD), Tesla (-2,88 Prozent auf 276,74 USD), Micron Technology (-2,77 Prozent auf 77,57 USD), Erie Indemnity (-2,66 Prozent auf 352,23 USD) und Palantir (-2,29 Prozent auf 110,20 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15.733.000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,771 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

