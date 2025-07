MARKT USA/Wall Street vor Gewinnmitnahmen nach Rekorden

Nach den jüngsten Rekordständen dürften Anleger an der Wall Street am Dienstag ein paar Gewinne einstreichen. Je näher die am 9. Juli endende Schonfrist der von US-Präsident Donald Trump verfügten Zölle gegen praktisch alle Länder der Welt rücke, desto höher die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen, heißt es im Handel. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Zwar bleibt die Meldungslage rund um die Zollverhandlungen von überwiegend positiven Schlagzeilen geprägt, doch vermissen Anleger Handfestes. Berichten zufolge soll die EU offen sein für ein Handelsabkommen mit den USA. Der Staatenbund soll einen Einheitszoll von 10 Prozent auf viele Produkte akzeptieren, allerdings verlange Brüssel im Gegenzug niedrigere Zollsätze in einigen Schlüsselsektoren wie Automobilbau sowie Stahl- und Aluminium-Produkte, wo die US-Zölle besonders üppig ausfallen. Eine Einigung sei zwar möglich, aber keineswegs sicher, ist zu vernehmen. Trump beschwert sich indes über niedrige Reisimporte durch Japan.

Wer­bung Wer­bung

Als Vorwand für Gewinnmitnahmen dient auch der wieder hochkochende Streit zwischen Trump und Tesla-CEO Elon Musk . Letzterer droht bei Verabschiedung des Steuergesetzes im Kongress sogar mit der Gründung einer eigenen Partei. Trump ließ derweil durchblicken, dass sich die bis vor Kurzem von Musk geleitete Regierungsbehörde zur staatlichen Effizienzsteigerung Musks Unternehmen vornehmen könnte. Tesla geben vorbörslich um 4,6 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2025 06:32 ET (10:32 GMT)