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adidas Aktie

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RBC Capital Markets

adidas Outperform

10:26 Uhr
adidas Outperform
Aktie in diesem Artikel
adidas
162,70 EUR 4,65 EUR 2,94%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate enthielten keine größeren Überraschungen mehr und belegten eine Fortsetzung der starken globalen Trends aus dem ersten Halbjahr, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
162,25 €		 Abst. Kursziel*:
23,27%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
162,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,93%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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