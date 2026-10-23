adidas Aktie
Marktkap. 26,72 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate enthielten keine größeren Überraschungen mehr und belegten eine Fortsetzung der starken globalen Trends aus dem ersten Halbjahr, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
162,25 €
|Abst. Kursziel*:
23,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
162,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,93%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|11:46
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:06
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
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|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:46
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:06
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:46
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)