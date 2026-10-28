adidas Aktie
Marktkap. 26,72 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman erinnerte am Donnerstag an die bereits vorab veröffentlichten Eckdaten in der vergangenen Woche. Die Produktsparte Performance und der Vertriebskanal Direct-to-Consumer (DTC) seien die Wachstumstreiber des Sportartikelherstellers. Die Sparte Lifestyle-Schuhe bleibe derweil herausfordernd./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
162,00 €
|Abst. Kursziel*:
51,23%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
162,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,96%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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