DAX 25.928 +0,9%ESt50 6.184 +0,3%MSCI World 4.943 +0,1%Top 10 Crypto 10,63 -1,0%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.917 -1,2%Euro 1,1140 -0,1%Öl 113,9 -1,3%Gold 4.034 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

adidas Aktie

Kaufen
Verkaufen
adidas Aktien-Sparplan
162,30 EUR +4,25 EUR +2,69 %
STU
finanzen.net zero
adidas jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 26,72 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

AI Analyse

Bernstein Research

adidas Outperform

09:36 Uhr
adidas Outperform
Aktie in diesem Artikel
adidas
162,30 EUR 4,25 EUR 2,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman erinnerte am Donnerstag an die bereits vorab veröffentlichten Eckdaten in der vergangenen Woche. Die Produktsparte Performance und der Vertriebskanal Direct-to-Consumer (DTC) seien die Wachstumstreiber des Sportartikelherstellers. Die Sparte Lifestyle-Schuhe bleibe derweil herausfordernd./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
162,00 €		 Abst. Kursziel*:
51,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
162,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,96%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

09:36 adidas Outperform Bernstein Research
22.10.26 adidas Kaufen DZ BANK
21.10.26 adidas Neutral UBS AG
21.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
21.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

finanzen.net Langfristige Anlage DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in adidas von vor 5 Jahren angefallen DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in adidas von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Start im Minus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start fester
finanzen.net adidas Aktie News: adidas zieht am Vormittag an
Dow Jones adidas-Aktie gewinnt: Sportartikelhersteller verbucht deutlich höheren Überschuss
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Nachmittag gefragt
RSS Feed
adidas zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.