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AI Analyse

DZ BANK

Airbus SE Kaufen

13:06 Uhr
Airbus SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
196,98 EUR 2,78 EUR 1,43%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus beim fairen Aktienwert von 227 Euro auf "Kaufen" belassen. "Nach dem operativen Dämpfer im dritten Quartal erwarten wir einen starken Schlussspurt", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag in seinem Resümee zum Zwischenbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Kaufen

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
196,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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