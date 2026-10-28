Airbus Aktie
Marktkap. 151,9 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
AI Analyse
Airbus SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus beim fairen Aktienwert von 227 Euro auf "Kaufen" belassen. "Nach dem operativen Dämpfer im dritten Quartal erwarten wir einen starken Schlussspurt", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag in seinem Resümee zum Zwischenbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Kaufen
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
195,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
196,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
231,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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