Microsoft Aktie
Marktkap. 3,54 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 675 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Azure und die Partnerschaft mit OpenAI seien die entscheidenden Wachstumstreiber des Softwarekonzerns, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 700,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 531,01
|Abst. Kursziel*:
31,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 524,00
|Abst. Kursziel aktuell:
33,59%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 630,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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