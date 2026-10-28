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UBS AG

Microsoft Buy

14:06 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
469,90 EUR -17,50 EUR -3,59%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 675 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Azure und die Partnerschaft mit OpenAI seien die entscheidenden Wachstumstreiber des Softwarekonzerns, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 700,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 531,01		 Abst. Kursziel*:
31,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 524,00		 Abst. Kursziel aktuell:
33,59%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 630,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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