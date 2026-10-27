KION GROUP Aktie
Marktkap. 4,41 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
AI Analyse
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate entsprächen den schon bekannten Eckdaten, neu sei der etwas enttäuschende Auftragseingang, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Outperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
34,37 €
|Abst. Kursziel*:
39,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
34,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,57%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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