BBVA Aktie
Marktkap. 121,99 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
AI Analyse
BBVA Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Ignacio Cerezo nannte den Quartalsbericht der spanischen Bank am Donnerstag durchwachsen. Ergebnisseitig seien die Erwartungen erfüllt worden, doch die harte Kernkapitalquote sei geringer ausgefallen. Auch die Geschäfte in der Heimat seien mau gewesen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Neutral
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,35 €
|Abst. Kursziel*:
14,75%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,43%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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