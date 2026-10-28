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BBVA Aktie

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AI Analyse

UBS AG

BBVA Neutral

11:46 Uhr
BBVA Neutral
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
21,41 EUR -1,00 EUR -4,46%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Ignacio Cerezo nannte den Quartalsbericht der spanischen Bank am Donnerstag durchwachsen. Ergebnisseitig seien die Erwartungen erfüllt worden, doch die harte Kernkapitalquote sei geringer ausgefallen. Auch die Geschäfte in der Heimat seien mau gewesen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Neutral

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,35 €		 Abst. Kursziel*:
14,75%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,43%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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