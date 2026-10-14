BBVA Aktie
Marktkap. 125,96 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
AI Analyse
BBVA Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 24,10 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Berichte nach dem dritten Quartal dürften weiter solide Fundamentaldaten belegen, bei allerdings steigenden Risiken, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montag in ihrem Ausblick zu spanischen Banken. Vorsichtige Zielsetzungen könnten die Resultate überschatten./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Equal Weight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
24,20 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
22,34 €
|Abst. Kursziel*:
8,33%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
22,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,58%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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