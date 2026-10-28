STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 38,72 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
AI Analyse
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Klar positiv sei das Margensignal des Chipkonzerns für das vierte Quartal, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Dies sorge für Spielraum mit Blick auf die Gewinnerwartungen für 2027./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,49 €
|Abst. Kursziel*:
88,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
83,70%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|11:56
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:56
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:56
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.