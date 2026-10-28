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HOCHTIEF Aktie

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378,80 EUR +5,80 EUR +1,55 %
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Marktkap. 28,49 Mrd. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

HOCHTIEF Hold

11:31 Uhr
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
378,80 EUR 5,80 EUR 1,55%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief von 458 auf 411 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Mutterkonzern ACS werde am 12. November seine Quartalszahlen vorlegen und einen Kapitalmarkttag veranstalten, schrieb Isabella Baxter in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Da Hochtief bereits Zahlen veröffentlicht hat, erwartet die Analystin dann Aufschluss über gemeinsame Geschäftsbereiche wie Turner und Cimic. Sie rechnet zudem mit einem Update zur Geschäftsentwicklung sowie zu den mittelfristigen Zielen von ACS./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
411,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
377,20 €		 Abst. Kursziel*:
8,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
378,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,50%
Analyst Name:
Isabella Baxter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
480,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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