HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 28,49 Mrd. EURKGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
AI Analyse
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief von 458 auf 411 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Mutterkonzern ACS werde am 12. November seine Quartalszahlen vorlegen und einen Kapitalmarkttag veranstalten, schrieb Isabella Baxter in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Da Hochtief bereits Zahlen veröffentlicht hat, erwartet die Analystin dann Aufschluss über gemeinsame Geschäftsbereiche wie Turner und Cimic. Sie rechnet zudem mit einem Update zur Geschäftsentwicklung sowie zu den mittelfristigen Zielen von ACS./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
411,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
377,20 €
|Abst. Kursziel*:
8,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
378,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,50%
|
Analyst Name:
Isabella Baxter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
480,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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