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ISIN DE000TKCC1S8

Deutsche Bank AG

tk accelis Buy

09:46 Uhr
tk accelis Buy
Aktie in diesem Artikel
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis beim Kursziel von 40 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Essener seien als börsennotierte Plattform von "Materials as a Service (MaaS)" Bindeglied zwischen Werkstoffproduzenten und Industriekunden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Anlagestory lebe vom Schritt weg vom reinen Metallhandel hin zum profitableren Komplettservice./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: tk accelis Buy

Unternehmen:
tk accelis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,92 €		 Abst. Kursziel*:
48,59%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
26,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,59%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu tk accelis

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08:31 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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