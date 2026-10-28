tk accelis Aktie
WKN TKCC1S
ISIN DE000TKCC1S8
tk accelis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis beim Kursziel von 40 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Essener seien als börsennotierte Plattform von "Materials as a Service (MaaS)" Bindeglied zwischen Werkstoffproduzenten und Industriekunden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Anlagestory lebe vom Schritt weg vom reinen Metallhandel hin zum profitableren Komplettservice./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: tk accelis Buy
|Unternehmen:
tk accelis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,92 €
|Abst. Kursziel*:
48,59%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
26,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,59%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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