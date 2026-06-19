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Symbol DLAKF

Deutsche Bank AG

Lufthansa Hold

09:16 Uhr
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
9,11 EUR 0,10 EUR 1,06%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7 auf 8 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise reduzierte Jaime Rowbotham seine Prognose für die 2026er Treibstoffkosten, wie er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar schrieb./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Hold

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,06 €		 Abst. Kursziel*:
-11,68%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,20%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.05.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07.05.26 Lufthansa Halten DZ BANK
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