DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -0,4%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.833 +0,9%Euro1,1660 -0,1%Öl64,29 ±-0,0%Gold4.584 -0,3%
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen vorwiegend höher - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick 2026: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Munich Re, DroneShield, Lufthansa, Nordex, UBS im Fokus
Top News
Gewinne in Asien: Fiskalische Stimulus-Hoffnungen lassen Nikkei deutlich ansteigen - neuer Rekord Gewinne in Asien: Fiskalische Stimulus-Hoffnungen lassen Nikkei deutlich ansteigen - neuer Rekord
Apple und Google verbünden sich! Gemini wird das Gehirn der neuen Siri! Apple und Google verbünden sich! Gemini wird das Gehirn der neuen Siri!
10 vor 9

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen - US-Banken läuten Berichtssaison ein

13.01.26 08:01 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - US-Banken läuten Berichtssaison ein | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.405,3 PKT 143,7 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.608,5 PKT 376,7 PKT 1,44%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
53.549,2 PKT 1.609,3 PKT 3,10%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.165,3 PKT 44,9 PKT 1,09%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte etwas höher in den Handelstag gehen

Der DAX sowie der TecDAX werden mit kleinen Gewinnen erwartet.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 am Dienstag zeitweise 3,1 Prozent auf 53.549,16 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,43 Prozent auf 4.147,57 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong weist ein Plus von 0,67 Prozent auf 26.787.25 Einheiten aus (MEZ: 07:55).

3. Airbus-Aktie in Grün: Trotz Rumpfteil-Ärger mehr Auslieferungen

Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat trotz aufwendiger Nacharbeiten wegen mangelhafter Rumpfteile im vergangenen Jahr fast 800 Passagierjets ausgeliefert. Zur Nachricht

4. Symrise-Aktie: Terpene-Sparte steht zum Verkauf

Wertberichtigungen im Gesamtvolumen von knapp 300 Millionen Euro wirken sich negativ auf den operativen Gewinn der Symrise AG im vierten Quartal aus. Zur Nachricht

5. US-Großbanken starten in die Quartalssaison

In den USA rücken am Mittag die Banken JPMorgan und Bank of New York Mellon in den Blick, da sie ihre Quartalsberichte vorlegen und somit die aktuelle Berichtssaison einläuten. Das erwarten Analysten von der JPMorgan-Bilanz

6. Deutsche Bank-Aktie: Sewing warnt vor fehlender Dynamik in der Wirtschaft

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing warnt vor einer dauerhaften Wirtschaftsflaute in Deutschland und fordert mehr Einsatz von der Politik bis hin zu den einzelnen Beschäftigten. Zur Nachricht

7. EZB-Ausblick 2026: Zinserhöhung unwahrscheinlich

Eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr ist laut dem Präsidenten der französischen Notenbank sehr unwahrscheinlich. Zur Nachricht

8. E.ON-Aktie: Energiekonzern platziert Anleihen im Milliardenvolumen

E.ON hat sich am Anleihemarkt frisches Geld besorgt. Wie der Energieversorger mitteilte, hat er zwei Anleihen im Wert von 1,6 Milliarden Euro begeben. Zur Nachricht

9. Warner Bros. Discovery-Aktie im Blick: HBO Max fordert etablierte Streaming-Riesen heraus

Mit dem US-Anbieter HBO Max ist heute ein weiterer Streamingdienst in Deutschland gestartet. Dahinter steckt der Medienriese Warner Bros. Discovery. Zur Nachricht

10. Nordex-Aktie: Kräftiges Plus beim Auftragseingang 2025

Nordex hat im Schlussquartal den Auftragseingang weiter gesteigert, so dass im Gesamtjahr zweistellige Wachstumsraten verzeichnet werden konnten. Zur Nachricht

