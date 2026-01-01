10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX dürfte etwas höher in den Handelstag gehen

Der DAX sowie der TecDAX werden mit kleinen Gewinnen erwartet.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 am Dienstag zeitweise 3,1 Prozent auf 53.549,16 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,43 Prozent auf 4.147,57 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong weist ein Plus von 0,67 Prozent auf 26.787.25 Einheiten aus (MEZ: 07:55).

3. Airbus-Aktie in Grün: Trotz Rumpfteil-Ärger mehr Auslieferungen

Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat trotz aufwendiger Nacharbeiten wegen mangelhafter Rumpfteile im vergangenen Jahr fast 800 Passagierjets ausgeliefert. Zur Nachricht

4. Symrise-Aktie: Terpene-Sparte steht zum Verkauf

Wertberichtigungen im Gesamtvolumen von knapp 300 Millionen Euro wirken sich negativ auf den operativen Gewinn der Symrise AG im vierten Quartal aus. Zur Nachricht

5. US-Großbanken starten in die Quartalssaison

In den USA rücken am Mittag die Banken JPMorgan und Bank of New York Mellon in den Blick, da sie ihre Quartalsberichte vorlegen und somit die aktuelle Berichtssaison einläuten. Das erwarten Analysten von der JPMorgan-Bilanz

6. Deutsche Bank-Aktie: Sewing warnt vor fehlender Dynamik in der Wirtschaft

Deutsche Bank-Chef Christian Sewing warnt vor einer dauerhaften Wirtschaftsflaute in Deutschland und fordert mehr Einsatz von der Politik bis hin zu den einzelnen Beschäftigten. Zur Nachricht

7. EZB-Ausblick 2026: Zinserhöhung unwahrscheinlich

Eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr ist laut dem Präsidenten der französischen Notenbank sehr unwahrscheinlich. Zur Nachricht

8. E.ON-Aktie: Energiekonzern platziert Anleihen im Milliardenvolumen

E.ON hat sich am Anleihemarkt frisches Geld besorgt. Wie der Energieversorger mitteilte, hat er zwei Anleihen im Wert von 1,6 Milliarden Euro begeben. Zur Nachricht

9. Warner Bros. Discovery-Aktie im Blick: HBO Max fordert etablierte Streaming-Riesen heraus

Mit dem US-Anbieter HBO Max ist heute ein weiterer Streamingdienst in Deutschland gestartet. Dahinter steckt der Medienriese Warner Bros. Discovery. Zur Nachricht

10. Nordex-Aktie: Kräftiges Plus beim Auftragseingang 2025

Nordex hat im Schlussquartal den Auftragseingang weiter gesteigert, so dass im Gesamtjahr zweistellige Wachstumsraten verzeichnet werden konnten. Zur Nachricht