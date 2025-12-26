DAX25.418 +0,1%Est506.029 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,2%Nas23.695 -0,2%Bitcoin80.099 +2,5%Euro1,1639 -0,3%Öl65,70 +2,2%Gold4.595 -0,1%
DAX nach US-Inflationsdaten stabil -- Wall Street uneins -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
US-Berichtssaison startet: DAX stabil - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke
MÄRKTE USA/Inflationsdaten stützen Wall Street nur leicht

13.01.26 15:48 Uhr
DOW JONES--Günstige Inflationsdaten hieven den breiten Markt an der Wall Street am Dienstag nach einer zweitägigen Aufwärtsphase mit Rekordständen weiter nach oben. Die Daten sorgen für Erleichterung, denn die US-Verbraucherpreise für Dezember liefern kein Störfeuer für die weit verbreiteten Zinssenkungshoffnungen. Die Verbraucherpreise sind auf Monatssicht wie erwartet gestiegen, die Kernrate sogar einen Tick geringer als vorhergesagt. Letztere ist entgegen den Erwartungen auf Jahressicht zurückgegangen, Volkswirte hatten mit einer Beschleunigung gerechnet. Der Dow-Jones-Index verliert 0,2 Prozent auf 49.509 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern jeweils um 0,1 Prozent.

"Der heutige Inflationsbericht gibt der Fed nicht das, was sie braucht, um die Zinsen noch in diesem Monat zu senken", urteilt Ellen Zentner, Chefvolkswirtin bei Morgan Stanley Wealth Management. Aber Anleger hoffen auf Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf angesichts sinkender Inflationsraten. Darüber hinaus sprechen Händler aber vom Unwillen unter Anlegern, größere Positionsanpassungen vor Beginn der Viertquartalsberichte der Unternehmen und einem möglichen Urteil des Obersten Gerichtshofes zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch vorzunehmen. Laut Trump wären die USA "geliefert", wenn das Gericht gegen die reziproken Zölle seiner Regierung entscheiden sollte.

Am Rentenmarkt stürzen sich Anleger auf US-Staatsanleihen, was die Renditen drückt. Die Zehnjahresrendite sinkt mit den Inflationsdaten um 2 Basispunkte auf 4,16 Prozent. Der Dollar kommt mit den Daten von den Tageshochs zurück, der Dollar-Index steigt nun nach höheren Aufschlägen um knapp 0,1 Prozent. Fallende Dollar-Kurse und nachgebende Marktzinsen befeuern den Goldpreis (+0,4%). Der Goldpreis setzt seine Hausse fort und steigt auf weitere Allzeithochs. Die Ölpreise ziehen mit der Entwicklung im Iran um 1,3 Prozent an. Die USA werden einen Zoll von 25 Prozent für jedes Land erheben, das Geschäfte mit dem Iran tätigt. Hintergrund sind die Massenproteste gegen die Mullah-Regierung.

"Der Start in die Berichtssaison ist gelungen", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf JP Morgan. Der Kurs verliert allerdings 0,5 Prozent, da der Gewinn im vergangenen Quartal um 7 Prozent gesunken ist. Das lag allerdings lediglich an Einmalbelastungen. Bereinigt um Kosten für die Einführung der Apple-Kreditkarte lag der Gewinn über den Schätzungen.

Delta Air Lines büßen 1,9 Prozent ein. Die Fluggesellschaft hat zwar die Markterwartungen mit den Quartalszahlen geschlagen, der Ausblick enttäuscht aber. Bank of New York Mellon ziehen nach gestiegenem Viertquartalsergebnis um 0,8 Prozent an.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.508,74 -0,2% -81,46 +3,2%

S&P-500 6.982,70 +0,1% 5,43 +1,9%

NASDAQ Comp 23.764,17 +0,1% 30,27 +2,1%

NASDAQ 100 25.814,79 +0,1% 27,13 +2,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1669 -0,0% 1,1669 1,1677 -0,7%

EUR/JPY 185,40 +0,5% 184,48 184,49 +0,1%

EUR/CHF 0,9315 +0,1% 0,9302 0,9301 -0,1%

EUR/GBP 0,8662 -0,1% 0,8667 0,8668 -0,7%

USD/JPY 158,89 +0,5% 158,10 158,00 +0,8%

GBP/USD 1,3470 +0,1% 1,3463 1,3472 -0,0%

USD/CNY 7,0030 -0,1% 7,0068 7,0018 -0,3%

USD/CNH 6,9679 -0,0% 6,9696 6,9645 -0,2%

AUS/USD 0,6708 -0,0% 0,6709 0,6719 +0,5%

Bitcoin/USD 92.503,65 +1,5% 91.163,95 91.747,70 +3,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,27 59,50 +1,3% 0,77 +3,7%

Brent/ICE 64,73 63,87 +1,3% 0,86 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.616,38 4.596,05 +0,4% 20,33 +6,4%

Silber 87,93 85,23 +3,2% 2,71 +19,4%

Platin 2.039,28 2.016,09 +1,2% 23,19 +15,0%

Kupfer 6,05 6,03 +0,3% 0,02 +5,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 09:49 ET (14:49 GMT)

