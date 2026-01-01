DAX24.528 -0,7%Est505.858 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.102 +1,1%Euro1,1718 -0,1%Öl64,96 +1,5%Gold4.864 +2,1%
Aktien Asien: Japan schwächelt weiter

21.01.26 11:12 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zur Wochenmitte präsentiert. Während die Börsen in Festlandchina und Hongkong zulegten, ging es in Japan und Australien am Mittwoch weiter abwärts.

Der Optimismus hinsichtlich Pekings verstärkter Bemühungen um technologische Unabhängigkeit beflügelte vor allem die Technologiewerte in Shanghai und Hongkong. Chinesische Politiker versprachen, die Entwicklung eigener Künstlicher Intelligenz zu beschleunigen und technologische Durchbrüche anzustreben.

Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandsbörsen stieg letztlich um 0,09 Prozent auf gut 4.723 Punkte. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 0,37 Prozent auf 26.585 Zähler nach oben.

Ansonsten überwog an den Fernost-Handelsplätzen die Sorge über zunehmende geopolitische Unsicherheiten und weiterhin der Ausverkauf am japanischen Anleihemarkt. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 0,41 Prozent bei 52.774,64 Zählern. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) büßte 0,37 Prozent auf 8.782,87 Punkte ein./edh/jha/