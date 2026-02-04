GNW-News: Ingredion Incorporated gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt
^* Der ausgewiesene und bereinigte(*) Gewinn pro Aktie belief sich für das
Gesamtjahr 2025 auf 11,18 USD bzw. 11,13 USD, verglichen mit 9,71 USD bzw.
10,65 USD für das Gesamtjahr 2024
* Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich für das Gesamtjahr
2025 auf 944 Mio. USD. In diesem Zeitraum zahlte das Unternehmen 435 Mio.
USD an die Aktionäre zurück, darunter 224 Mio. USD für Aktienrückkäufe.
* Das Unternehmen geht davon aus, dass der Ausblick für das Gesamtjahr 2026
hinsichtlich des ausgewiesenen und bereinigten Gewinns je Aktie zwischen
11,00 und 11,80 US-Dollar liegen wird.
WESTCHESTER, Illinois, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated
(NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen für die
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute seine Ergebnisse für das vierte
Quartal 2025 und das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben.
?Wir haben ein Rekord-Jahresergebnis erzielt, das auf der anhaltenden Stärke des
Bereichs Texture & Healthful Solutions und den soliden Ergebnissen unseres
Geschäftsbereichs Food & Industrial Ingredients - LATAM basiert", erklärte Jim
Zallie, Präsident und CEO von Ingredion.?Diese starken Ergebnisse wurden
teilweise durch eine langsamer als erwartete operative Erholung in unserem
Geschäftsbereich Lebensmittel- und Industriezutaten - USA/Kanada
beeinträchtigt."
?Der Bereich Texture & Healthful Solutions erzielte ein solides Quartalsergebnis
mit einem Umsatzwachstum von 4 %, angetrieben durch die starke Nachfrage nach
unseren Clean-Label-Produkten und unserem wachsenden Lösungsportfolio, die beide
das Nettoumsatzwachstum innerhalb des Segments übertrafen. Darüber hinaus wurden
im vierten Quartal Modernisierungsmaßnahmen für Spezialstärken in unserem Werk
in Indianapolis in Betrieb genommen, wodurch die Zuverlässigkeit weiter
verbessert und unsere Kapazitäten zur Unterstützung des Wachstums im Bereich
Texturlösungen erweitert wurden."
?Unser Segment Food & Industrial Ingredients - LATAM gewann im vierten Quartal
wieder an Dynamik und erzielte aufgrund der verbesserten Marktbedingungen ein
Wachstum des Betriebsergebnisses für das Gesamtjahr. Im Bereich Food &
Industrial Ingredients - USA/Kanada wirkten sich operative Herausforderungen in
Verbindung mit einer schwächeren Nachfrage nach Süßungsmitteln, die in erster
Linie auf höhere Einzelhandelspreise für Dosengetränke zurückzuführen war, auf
die Ergebnisse aus."
?Zu Beginn des Jahres 2026 sind wir gut positioniert, um auf unserer aktuellen
Dynamik im Bereich Textur und gesunde Lösungen aufzubauen, und wir gehen davon
aus, dass F&II - USA/Kanada die operativen Rückschläge überwinden wird, die sich
erheblich auf die Ergebnisse des Jahres 2025 ausgewirkt haben. Gestützt auf eine
starke Cash-Generierung und eine gesunde Bilanz werden wir weiterhin eine
disziplinierte Kapitalallokation verfolgen, um langfristigen Wert für unsere
Aktionäre zu schaffen."
* (Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den Vereinigten Staaten
allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen?GAAP". Bereinigte
Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt
II der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel?Non-GAAP-
Informationen" im Anschluss an den Konzernabschluss für eine Überleitung der
Non-GAAP-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.)
Diluted Earnings Per Share (EPS)
4Q24 4Q25 2024 2025
--------------------------------------------
Reported Diluted EPS $ 1.43 $ 2.56 $ 9.71 $ 11.18
Impairment charges 1.20 0.05 1.63 0.11
Restructuring and resegmentation
costs 0.06 0.08 0.20 0.17
Net (gain) on sale of business - - (1.29) -
Tax items and other matters (0.06) (0.16) 0.40 (0.33)
Adjusted Diluted EPS** $ 2.63 $ 2.53 $ 10.65 $ 11.13
Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS
4Q25 2025
------------------------
Total items affecting adjusted diluted EPS(**) (0.10 ) 0.48
------------------------
Total operating items (0.23 ) 0.13
------------------------
Margin (0.22 ) 0.39
Volume (0.10 ) (0.47 )
Foreign exchange 0.08 0.06
Other income 0.01 0.15
------------------------
Total non-operating items 0.13 0.35
------------------------
Other non-operating income (0.01 ) -
Financing costs - 0.03
Tax rate 0.06 0.09
Shares outstanding 0.08 0.23
Non-controlling interests - -
(**)(Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise nicht addiert oder
neu berechnet werden)
Geschäftsbericht
Summe Ingredion
Net Sales
Change
S. Korea excl.
$ in millions 2024 FX Impact Volume Volume(*) Price/Mix 2025 Change FX
------------------------------------------------------------------------------
Fourth Quarter 1,800 36 (40) - (39) 1,757 (2%) (4%)
Full-Year 7,430 8 (51) (24) (144) 7,219 (3%) (3%)
(*)(Enthält den Volumenverlust aufgrund des Verkaufs unseres Geschäfts in
Südkorea)
* Der Nettoumsatz im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 sank um 2 % bzw.
3 % gegenüber dem vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2024. Der Rückgang ist
auf geringere Absatzmengen in allen F&II-Segmenten sowie auf die
Preisstruktur zurückzuführen, die in erster Linie durch niedrigere
Rohstoffkosten bedingt ist. Dies wurde teilweise durch Absatzsteigerungen im
Bereich T&HS ausgeglichen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten
gingen der Nettoumsatz im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025 gegenüber
dem vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2024 um 4 % bzw. 3 % zurück.
Reported Operating Income
Change
Business Restructuring/ excl.
$ in millions 2024 FX Impact Drivers Impairment Other 2025 Change FX
-------------------------------------------------------------------------------
Fourth
Quarter 162 7 (27) 81 (3) 220 36% 31%
Full-Year 883 6 6 106 15 1,016 15% 14%
Adjusted Operating Income
Business Change
$ in millions 2024 FX Impact Drivers 2025 Change excl. FX
-------------------------------------------------------------------------------
Fourth Quarter 248 7 (27) 228 (8%) (11%)
Full-Year 1,016 6 6 1,028 1% 1%
Betriebsergebnis
* Das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis beliefen sich im
vierten Quartal 2025 auf 220 Mio. USD bzw. 228 Mio. USD, was einem Anstieg
von 36 % bzw. einem Rückgang von 8 % gegenüber dem vierten Quartal 2024
entspricht. Der Unterschied zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten
Betriebsergebnis ist in erster Linie auf Restrukturierungskosten im
Zusammenhang mit unseren Cost(2)Compete-Initiativen zurückzuführen. Ohne
Berücksichtigung von Wechselkurseffekten stiegen das ausgewiesene und das
bereinigte Betriebsergebnis für das vierte Quartal 2025 gegenüber dem
vierten Quartal 2024 um 31 % bzw. gingen um 11 % zurück.
* Das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2025
belief sich auf 1.016 Mio. USD bzw. 1.028 Mio. USD, was einem Anstieg von
15 % bzw. 1 % gegenüber dem Gesamtjahr 2024 entspricht. Die Differenz
zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten Betriebsergebnis ist in
erster Linie auf Restrukturierungs- und Wertminderungskosten im Zusammenhang
mit unseren Cost(2)Compete-Initiativen zurückzuführen.
Texture & Healthful Solutions
Net Sales
Change
excl.
$ in millions 2024 FX Impact Volume Price/Mix 2025 Change FX
--------------------------------------------------------------------
Fourth Quarter 581 13 25 (28) 591 2% (1%)
Full-Year 2,366 37 106 (112) 2,397 1% -%
Segment Operating Income
Business Change
$ in millions 2024 FX Impact Drivers 2025 Change excl. FX
----------------------------------------------------------------------------
Fourth Quarter 94 3 (7) 90 (4%) (7%)
Full-Year 350 8 47 405 16% 14%
* Das Betriebsergebnis von Texture & Healthful Solutions belief sich im
vierten Quartal 2025 auf 90 Mio. USD, was einem Rückgang von 4 Mio. USD
gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Das Betriebsergebnis für das
Gesamtjahr 2025 betrug 405 Mio. USD, was einer Steigerung von 55 Mio. USD
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang im Quartal ist in erster
Linie auf einmalige Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen, deren
Auswirkungen teilweise durch das Wachstum des Bruttogewinns aufgrund von
Volumensteigerungen im aktuellen Zeitraum ausgeglichen wurden. Der Anstieg
für das Gesamtjahr ist auf niedrigere Rohstoff- und Inputkosten sowie
verbesserte Volumina zurückzuführen, die teilweise durch einen ungünstigen
Preismix und höhere Betriebskosten ausgeglichen wurden. Ohne
Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sank das Segmentbetriebsergebnis im
vierten Quartal um 7 % und stieg im Gesamtjahr um 14 %.
Food & Industrial Ingredients - LATAM
Net Sales
Change
FX excl.
$ in millions 2024 Impact Volume Price/Mix 2025 Change FX
------------------------------------------------------------------
Fourth Quarter 584 24 (17) (4) 587 1% (4%)
Full-Year 2,450 (15) (97) 3 2,341 (4%) (4%)
Segment Operating Income
Business Change
$ in millions 2024 FX Impact Drivers 2025 Change excl. FX
--------------------------------------------------------------------------
Fourth Quarter 121 4 (2 ) 123 2 % (1 %)
Full-Year 483 - 10 493 2 % 2 %
* Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - LATAM belief sich
im vierten Quartal 2025 auf 123 Mio. USD, was einem Anstieg von 2 Mio. USD
gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Das Betriebsergebnis für das
Gesamtjahr 2025 betrug 493 Mio. USD, was einem Anstieg von 10 Mio. USD
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg im vierten Quartal wurde durch
günstige Inputkosten und Wechselkurseffekte begünstigt, teilweise jedoch
durch eine geringere Nachfrage ausgeglichen. Der Anstieg des
Betriebsergebnisses für das Gesamtjahr ist auf günstige Rohstoffkosten und
Wechselkurseffekte in Mexiko zurückzuführen, die teilweise durch eine
geringere Nachfrage ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung von
Wechselkurseffekten sank das Segmentbetriebsergebnis im vierten Quartal um
1 % und stieg im Gesamtjahr 2025 um 2 %.
Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada
Net Sales
Change
FX excl.
$ in millions 2024 Impact Volume Price/Mix 2025 Change FX
------------------------------------------------------------------
Fourth Quarter 511 - (37) (11) 463 (9%) (9%)
Full-Year 2,155 (9) (87) (46) 2,013 (7%) (6%)
Segment Operating Income
Business Change
$ in millions 2024 FX Impact Drivers 2025 Change excl. FX
------------------------------------------------------------------------------
Fourth Quarter 82 - (26) 56 (32%) (32%)
Full-Year 373 (3) (55) 315 (16%) (15%)
* Das Betriebsergebnis für Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada belief
sich im vierten Quartal 2025 auf 56 Mio. USD, was einem Rückgang von 26 Mio.
USD gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht. Das Betriebsergebnis für
das Gesamtjahr 2025 betrug 315 Mio. USD, was einem Rückgang von 58 Mio. USD
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang im vierten Quartal und im
Gesamtjahr resultierte in erster Linie aus Produktionsschwierigkeiten in
einer unserer großen Fertigungsstätten sowie einer geringer als erwarteten
Nachfrage nach Getränken und Lebensmitteln. Ohne Berücksichtigung der
Auswirkungen von Wechselkursänderungen sank das Segmentbetriebsergebnis im
vierten Quartal um 32 % und im Gesamtjahr um 15 %.
Alle anderen(**)
Net Sales
Change
FX S. Korea excl.
$ in millions 2024 Impact Volume Volume(*) Price/Mix 2025 Change FX
--------------------------------------------------------------------------
Fourth Quarter 124 (1) (11) - 4 116 (6%) (6%)
Full-Year 459 (5) 27 (24) 11 468 2% 3%
All Other Operating Income (Loss)
Business Change
$ in millions 2024 FX Impact Drivers 2025 Change excl. FX
----------------------------------------------------------------
Fourth Quarter (4 ) - 7 3 NM NM
Full-Year (22 ) 1 19 (2 ) NM NM
* Das Betriebsergebnis für?Alle anderen" belief sich im vierten Quartal 2025
auf 3 Mio. USD, was einer Steigerung von 7 Mio. USD gegenüber dem vierten
Quartal 2024 entspricht. Der Betriebsverlust für das Gesamtjahr 2025 betrug
2 Mio. USD, was einer Verbesserung von 20 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Der Anstieg im vierten Quartal und im Gesamtjahr resultierte in
erster Linie aus Verbesserungen im Geschäft mit pflanzlichen Proteinen, die
teilweise durch geringere Gewinne aus dem Pakistan-Geschäft ausgeglichen
wurden.
(**)Alle anderen umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder
einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der
Nettoumsatz von allen anderen Segmenten wird hauptsächlich durch den Verkauf von
Süßstoffen und Stärke durch unser Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und
anderen Inhaltsstoffen durch unsere Geschäftsbereiche PureCircle und
Zuckerreduzierung sowie durch Erbsenprotein-Inhaltsstoffe durch unseren
Geschäftsbereich Proteinanreicherung erzielt.
Sonstige Finanzposten
* Sowohl zum 31. Dezember 2025 als auch zum 31. Dezember 2024 beliefen sich
die Gesamtverbindlichkeiten und Barmittel, einschließlich kurzfristiger
Anlagen, auf 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD.
* Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich für das Gesamtjahr
2025 auf 944 Mio. USD, was einem Rückgang gegenüber den 1.436 Mio. USD für
das Gesamtjahr 2024 entspricht und Investitionen in das Betriebskapital
widerspiegelt.
* Die ausgewiesenen Nettofinanzierungskosten beliefen sich sowohl für das
vierte Quartal 2025 als auch für das vierte Quartal 2024 auf 9 Mio. USD.
* Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das vierte
Quartal 2025 betrugen 19,3 % bzw. 24,0 %, verglichen mit 36,2 % bzw. 25,2 %
im Vorjahreszeitraum. Die beiden Hauptfaktoren für den Rückgang des
ausgewiesenen effektiven Steuersatzes waren die Wertänderung des
mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und die Rückforderung von US-
Steuervorteilen, die sich negativ auf unseren Steuersatz im Jahr 2024
auswirkten.
* Die Nettoinvestitionen für das Gesamtjahr 2025 beliefen sich auf 433 Mio.
USD, was einem Anstieg von 138 Mio. USD gegenüber dem Gesamtjahr 2024
entspricht.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Für das Gesamtjahr 2025 zahlte das Unternehmen Dividenden in Höhe von 211 Mio.
USD an die Aktionäre aus und erklärte im vierten Quartal 2025 eine
vierteljährliche Dividende von 0,82 USD pro Aktie, die im ersten Quartal 2026
ausgezahlt wurde. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen 1,8 Millionen ausstehende
Stammaktien zu Nettokosten von 224 Mio. USD zurückgekauft. Um die Gesamtrendite
für die Aktionäre zu steigern, ist das Unternehmen bestrebt, durch Bardividenden
und Aktienrückkäufe weiterhin Wert an die Aktionäre zurückzugeben.
Gesamtjahresausblick 2026
Das Unternehmen geht davon aus, dass der ausgewiesene und der bereinigte Gewinn
pro Aktie für das Gesamtjahr 2026 jeweils zwischen 11,00 und 11,80 USD liegen
werden. Dieser Ausblick berücksichtigt keine außerordentlichen Änderungen der
geltenden Steuersätze, Zölle oder Handels- oder Lebensmittelvorschriften. Diese
Erwartung schließt akquisitionsbedingte Integrations- und
Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen aus.
Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen Anstieg des Nettoumsatzes
im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, der auf eine höhere Nachfrage
und Wechselkurseffekte zurückzuführen ist, die teilweise durch den Preismix
ausgeglichen werden. Für das Gesamtjahr 2026 wird ein Anstieg des ausgewiesenen
und bereinigten Betriebsergebnisses im niedrigen einstelligen Bereich erwartet.
Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 basiert auf folgenden Annahmen: Das
Betriebsergebnis von Texture & Healthful Solutions wird voraussichtlich im
niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich steigen, angetrieben durch das
Umsatzvolumenwachstum, das durch den Preismix ausgeglichen wird. Für den
Geschäftsbereich Food & Industrial Ingredients - LATAM wird ein Betriebsergebnis
erwartet, das unverändert bis im niedrigen einstelligen Bereich liegt, was auf
das Umsatzwachstum zurückzuführen ist, das durch den Preismix ausgeglichen wird.
Für den Geschäftsbereich Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada wird ein
unverändertes Betriebsergebnis erwartet, da operative Verbesserungen durch
gestiegene Inputkosten ausgeglichen werden. Für den Geschäftsbereich All Other
wird eine Verbesserung des Betriebsergebnisses um 5 bis 10 Mio. USD gegenüber
dem Vorjahr erwartet.
Die Unternehmenskosten für das Gesamtjahr 2026 werden voraussichtlich
unverändert bleiben oder im niedrigen einstelligen Bereich steigen.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen sowohl für den ausgewiesenen
als auch für den bereinigten effektiven Steuersatz einen Wert zwischen 25,5 %
und 27,0 %.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2026 wird
voraussichtlich zwischen 820 Mio. und 940 Mio. USD liegen, was die anhaltenden
Investitionen in das Betriebskapital widerspiegelt, da ein Anstieg des
Nettoumsatzes erwartet wird. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr werden
voraussichtlich zwischen 400 und 440 Mio. USD liegen.
Ausblick für das erste Quartal 2026
Für das erste Quartal 2026 erwartet das Unternehmen einen Rückgang des
Nettoumsatzes im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahresquartal,
wobei das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis voraussichtlich einen
Rückgang im mittleren zweistelligen Bereich verzeichnen wird. Dies ist in erster
Linie auf den schwierigen Vergleich mit dem robusten ersten Quartal des
Vorjahres zurückzuführen, in dem das bereinigte Betriebsergebnis um 26 %
gestiegen war.
Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast
Ingredion wird am Dienstag, 3. Februar 2026, um 8 Uhr (CT)/9 Uhr (ET) eine
Telefonkonferenz durchführen, die von Jim Zallie, President und Chief Executive
Officer, und Jim Gray, Executive Vice President und Chief Financial Officer,
geleitet wird. Die Telefonkonferenz wird in Echtzeit per Webcast durchgeführt.
Eine Teilnahme ist unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-
presentations möglich. Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und
Betriebsinformationen wird einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf
der oben genannten Website des Unternehmens verfügbar sein und kann dort
heruntergeladen werden. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter
https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur
Verfügung.
Über das Unternehmen
Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in einem Vorort von Chicago
ist ein führender globaler Anbieter von Ingredienzienlösungen und beliefert
Kunden in nahezu 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,2 Mrd. US-Dollar
im Jahr 2025 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere
pflanzliche Rohstoffe in wertschöpfende Zutatenlösungen für die Lebensmittel-,
Getränke-, Tierernährungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit den Idea Labs(®)-
Innovationszentren von Ingredion auf der ganzen Welt und mehr als 11.000
Mitarbeitern schafft das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden neue Produkte
und erfüllt seinen Zweck, das Potenzial von Mensch, Natur und Technologie
zusammenzubringen, um das Leben zu verbessern. Besuchen Sie ingredion.com
(https://ir.ingredionincorporated.com/) für weitere Informationen und die
neuesten Unternehmensnachrichten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen
Fassung enthalten. Ingredion geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten
Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt
werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem alle Aussagen zu unseren
Erwartungen hinsichtlich des ausgewiesenen und bereinigten Gewinns je Aktie für
das Gesamtjahr 2026, den Nettoumsatz, das ausgewiesene und bereinigte
Betriebsergebnis, das Segment- und sonstige Betriebsergebnis, die
Unternehmenskosten, den ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersatz, den
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, das Betriebskapital und die
Investitionsausgaben, unsere Erwartungen für den Nettoumsatz und das
ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis für das erste Quartal 2026 sowie
alle anderen Aussagen zu unseren Aussichten und unserer zukünftigen
Geschäftstätigkeit, Finanzlage, Volumen, Cashflows, Aufwendungen oder anderen
Finanzposten, einschließlich der Pläne oder Strategien und Ziele des Managements
für die vorgenannten Punkte sowie aller Annahmen, Erwartungen oder
Überzeugungen, die den vorgenannten Punkten zugrunde liegen.
Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten
Wörtern wie?kann",?wird",?sollte",?erwarten",?annehmen",?glaubt",?plant",
?projiziert",?schätzt",?erwartet",?beabsichtigt",?fortsetzen",?pro forma",
?prognostiziert",?Ausblick",?antreibt",?Chancen",?Potenzial",?vorläufig"
oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle
Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen.
Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen
aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer
vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,
dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf
hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere
Erwartungen als richtig erweisen.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener
Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Erwartungen abweichen, darunter Änderungen der
Verbrauchergewohnheiten, Präferenzen, Nachfrage und Wahrnehmung, die die
Nachfrage nach den von uns hergestellten Produkten verringern können;
geopolitische Konflikte und daraus resultierende Maßnahmen, einschließlich der
Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und Energie,
Unterbrechungen der Lieferkette sowie Wechselkurs- und Zinsschwankungen; die
Auswirkungen der globalen Wirtschaftslage und der allgemeinen politischen,
wirtschaftlichen, geschäftlichen und Marktbedingungen, die KundInnen und
VerbraucherInnen in den verschiedenen geografischen Regionen und Ländern
betreffen, in denen wir unsere Rohstoffe kaufen oder unsere Produkte herstellen
oder verkaufen, sowie die Auswirkungen dieser Faktoren auf unsere Absatzmengen,
die Preisgestaltung unserer Produkte und unsere Fähigkeit, unsere Forderungen
gegenüber KundInnen einzutreiben; unsere Abhängigkeit vom Kauf unserer Produkte
durch wichtige Branchen, die wir beliefern und aus denen wir einen erheblichen
Teil unseres Umsatzes erzielen, darunter unter anderem die Lebensmittel-,
Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie; die mit Pandemien verbundenen
Risiken; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen in ausreichender
Geschwindigkeit und Qualität zu entwickeln oder zu erwerben, um Marktakzeptanz
zu erreichen; zunehmender Wettbewerbs- und/oder Kund/innen-Druck in der
Maisverarbeitungsindustrie und verwandten Branchen, einschließlich in Bezug auf
die Märkte und Preise für unsere Hauptprodukte und Nebenprodukte, insbesondere
Maisöl, sowie die Fähigkeit, Preiserhöhungen für unsere wichtigsten
Vorleistungen weiterzugeben; Preisschwankungen, Störungen der Lieferkette,
Zölle, Steuern und Engpässe bei der Beschaffung von Vorleistungen,
Produktionsprozessen und Lieferkanälen, einschließlich Rohstoffen, Energiekosten
und Verfügbarkeit sowie Fracht- und Logistikkosten; unsere Fähigkeit, Kosten
einzudämmen, Budgets einzuhalten und erwartete Synergien zu realisieren,
einschließlich unserer Fähigkeit, geplante Wartungs- und Investitionsprojekte
termin- und budgetgerecht abzuschließen sowie Fracht- und Versandkosten und
Absicherungsgeschäfte effektiv zu steuern; Betriebsstörungen in unseren
Produktionsstätten und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Produktsicherheit
und -qualität; die Auswirkungen des Klimawandels sowie rechtliche,
regulatorische und marktbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels;
unsere Fähigkeit, Akquisitionen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu
günstigen Bedingungen erfolgreich zu identifizieren und abzuschließen sowie Due-
Diligence-Prüfungen erfolgreich durchzuführen, akquirierte Unternehmen zu
integrieren oder strategische Allianzen umzusetzen und aufrechtzuerhalten und
die erwarteten Synergien aus solchen Transaktionen zu erzielen; wirtschaftliche,
politische und andere Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in anderen Ländern
und in Fremdwährungen verbunden sind; das Versäumnis, zufriedenstellende
Tarifverhältnisse aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Mitarbeiter zu gewinnen,
zu entwickeln, zu motivieren und gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die
Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten, Klagen, Ansprüchen und Untersuchungen;
die Auswirkungen von Wertminderungsaufwendungen auf unseren Firmenwert oder
unsere langlebigen Vermögenswerte; die Auswirkungen politischer Ereignisse,
Handels- und internationaler Streitigkeiten, Kriege, terroristischer Drohungen
oder Handlungen sowie Naturkatastrophen auf unser Geschäft; Änderungen der
staatlichen Politik, Gesetze oder Vorschriften und Kosten für die Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften, einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften
oder das Eintreten anderer bedeutender Ereignisse, die außerhalb unserer
Kontrolle liegen; Änderungen unserer Steuersätze
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer
Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen
oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn
wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten
Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche
Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung
dieser und anderer Risiken finden Sie unter?Risikofaktoren" und in anderen
Informationen in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember
2024 endende Geschäftsjahr sowie in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular
10-Q und Formular 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission
eingereicht wurden.
KONTAKTE:
Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242
Medien: Rick Wion, 708-209-6323
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Income
(dollars and shares in millions, except per share data)
Three Months Ended Twelve Months Ended
December 31, December 31,
--------------------------- Change ------------------------- Change
2025 2024 % 2025 2024 %
------------- ------------- -------- ------------------------- -------
(unaudited) (unaudited) (unaudited)
Net sales $ 1,757 $ 1,800 (2%) $ 7,219 $ 7,430 (3%)
Cost of sales 1,327 1,351 5,391 5,639
------------- ------------- ------------- -----------
Gross profit 430 449 (4%) 1,828 1,791 2%
Operating expenses 211 204 3% 815 782 4%
Other operating
(income), net (9 ) (6 ) (24 ) (1 )
Restructuring/impairment
charges 8 89 21 127
------------- ------------- ------------- -----------
Operating income 220 162 36% 1,016 883 15%
Financing costs 9 9 37 39
Net (gain) on sale of
business - - - (90 )
Other non-operating
expense 4 1 5 3
------------- ------------- ------------- -----------
Income before income
taxes 207 152 36% 974 931 5%
Provision for income
taxes 40 55 238 277
------------- ------------- ------------- -----------
Net income 167 97 72% 736 654 13%
Less: Net income
attributable to non-
controlling interests 2 2 7 7
------------- ------------- ------------- -----------
Net income attributable
to Ingredion $ 165 $ 95 74% $ 729 $ 647 13%
------------- ------------- ------------- -----------
Earnings per common
share attributable to
Ingredion common
shareholders:
Weighted average common
shares outstanding:
Basic 63.6 65.2 64.2 65.5
Diluted 64.4 66.5 65.2 66.6
Earnings per common
share of Ingredion:
Basic $ 2.59 $ 1.46 77% $ 11.36 $ 9.88 15%
Diluted $ 2.56 $ 1.43 79% $ 11.18 $ 9.71 15%
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Balance Sheets
(dollars and shares in millions, except per share amounts)
As of December 31,
-------------------------
2025 2024
------------- -----------
Assets (unaudited)
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 1,030 $ 997
Short-term investments 3 11
Accounts receivable, net 1,185 1,093
Inventories 1,227 1,187
Prepaid expenses and assets held for sale 60 67
------------- -----------
Total current assets 3,505 3,355
------------- -----------
Property, plant and equipment, net 2,526 2,264
Intangible assets, net 1,269 1,264
Other non-current assets 597 561
------------- -----------
Total assets $ 7,897 $ 7,444
------------- -----------
Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities:
Short-term borrowings $ 48 $ 44
Accounts payable, accrued liabilities and
liabilities held for sale 1,268 1,237
------------- -----------
Total current liabilities 1,316 1,281
------------- -----------
Long-term debt 1,742 1,787
Other non-current liabilities 473 486
------------- -----------
Total liabilities 3,531 3,554
------------- -----------
Share-based payments subject to redemption 64 60
Redeemable non-controlling interests 7 7
Ingredion stockholders' equity:
Preferred stock - authorized 25.0 shares - $0.01
par value, none issued - -
Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01 par
value, 77.8 issued at December 31, 2025 and 2024 1 1
Additional paid-in capital 1,155 1,152
Less: Treasury stock (common stock: 14.8 and 13.3
shares at December 31, 2025 and 2024) at cost (1,555 ) (1,355 )
Accumulated other comprehensive loss (937 ) (1,086 )
Retained earnings 5,610 5,092
------------- -----------
Total Ingredion stockholders' equity 4,274 3,804
Non-redeemable non-controlling interests 21 19
------------- -----------
Total stockholders' equity 4,295 3,823
------------- -----------
Total liabilities and stockholders' equity $ 7,897 $ 7,444
------------- -----------
Ingredion Incorporated
Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
(dollars in millions)
Year Ended December 31,
------------------------
2025 2024
------------- ----------
Cash from operating activities (unaudited)
Net income $ 736 $ 654
Non-cash charges to net income:
Depreciation and amortization 222 214
Mechanical stores expense 67 62
Net (gain) on sale of business - (90 )
Deferred income taxes 6 (15 )
Impairment charges 10 109
Margin accounts 2 21
Changes in other trade working capital (75 ) 396
Other (24 ) 85
------------- ----------
Cash provided by operating activities 944 1,436
------------- ----------
Cash from investing activities
Capital expenditures and mechanical stores
purchases, net (433 ) (295 )
Proceeds from sale of business 12 255
Purchases of equity securities, net (20 ) (4 )
Other (3 ) (3 )
------------- ----------
Cash used for investing activities (444 ) (47 )
------------- ----------
Cash from financing activities
Payments on debt, net (44 ) (18 )
Commercial paper repayments, net - (327 )
Repurchases of common stock, net (224 ) (216 )
Common stock activity for share-based compensation,
net (12 ) 46
Purchases of non-controlling interests - (40 )
Dividends paid, including to non-controlling
interests (211 ) (210 )
------------- ----------
Cash used for financing activities (491 ) (765 )
------------- ----------
Effects of foreign exchange rate changes on cash and
cash equivalents 25 (28 )
------------- ----------
Increase in cash and cash equivalents 34 596
Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401
------------- ----------
Cash and cash equivalents, end of period $ 1,031 $ 997
------------- ----------
Ingredion Incorporated
Supplemental Financial Information
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
I. Segment Information of Net Sales and Operating Income
Three Months Ended Twelve Months Ended
December 31, Change December 31, Change
----------------------- Excl. ----------------------- Excl.
2025 2024 Change FX 2025 2024 Change FX
----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------
Net Sales:
Texture & Healthful
Solutions (i) $ 591 $ 581 2 % (1 %) $ 2,397 $ 2,366 1 % - %
Food & Industrial
Ingredients-LATAM (ii) 587 584 1 % (4 %) 2,341 2,450 (4 %) (4 %)
Food & Industrial
Ingredients-U.S./Canada
(iii) 463 511 (9 %) (9 %) 2,013 2,155 (7 %) (6 %)
All Other (iv) 116 124 (6 %) (6 %) 468 459 2 % 3 %
----------- ----------- ----------- -----------
Total Net Sales $ 1,757 $ 1,800 (2 %) (4 %) $ 7,219 $ 7,430 (3 %) (3 %)
----------- ----------- ----------- -----------
Operating Income
(Loss):
Texture & Healthful
Solutions $ 90 $ 94 (4 %) (7 %) $ 405 $ 350 16 % 14 %
Food & Industrial
Ingredients-LATAM 123 121 2 % (1 %) 493 483 2 % 2 %
Food & Industrial
Ingredients-U.S./Canada 56 82 (32 %) (32 %) 315 373 (16 %) (15 %)
All Other 3 (4 ) NM NM (2 ) (22 ) NM NM
Corporate (44 ) (45 ) (2 %) (2 %) (183 ) (168 ) 9 % 9 %
----------- ----------- ----------- -----------
Adjusted Operating
Income 228 248 (8 %) (11 %) 1,028 1,016 1 % 1 %
Restructuring and
resegmentation costs (6 ) (6 ) (13 ) (18 )
Impairment charges (2 ) (83 ) (8 ) (109 )
Other matters - 3 9 (6 )
----------- ----------- ----------- -----------
Total Operating Income $ 220 $ 162 36 % 31 % $ 1,016 $ 883 15 % 14 %
----------- ----------- ----------- -----------
Aufgrund von Rundungen können sich die Prozentsätze möglicherweise nicht neu
berechnen.
Anmerkungen zum Nettoumsatz
(i) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 7 Mio. USD
und 9 Mio. USD für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 32 Mio. USD
und 51 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025 und 2024.
(ii) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 12 Mio. USD
und 14 Mio. USD für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 51 Mio. USD
und 47 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025 und 2024.
(iii) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 23 Mio. USD
und 19 Mio. USD für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 108 Mio.
USD und 89 Mio. USD für das Gesamtjahr 2025 und 2024.
(iv) Abzüglich der segmentübergreifenden Verkäufe in Höhe von 5 Mio. USD
für das vierte Quartal 2025 und 2024 sowie 15 Mio. USD und 16 Mio. USD
für das Gesamtjahr 2025 und 2024.
II. Nicht auf GAAP basierende Informationen
Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die gemäß den US-
amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (?GAAP") erstellt wurden,
verwenden wir historische Finanzkennzahlen, die nicht den GAAP entsprechen und
bestimmte GAAP-Posten wie Restrukturierungs- und Neusegmentierungskosten,
Nettogewinn aus dem Verkauf von Unternehmen, Wertminderungsaufwendungen,
Steuerposten für Mexiko und andere spezifische Posten ausschließen. Im
Allgemeinen verwenden wir den Begriff?bereinigt", wenn wir uns auf diese nicht
auf GAAP basierenden Beträge beziehen.
Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende
Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose
künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die
Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die
Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich
unserer Betriebsergebnisse und Trends für die dargestellten Zeiträume zu
ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich
zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst
wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit
des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP
basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der
Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens
auswirken. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen sollten als
Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen
bzw. als diesen überlegen angesehen werden.
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit
GAAP erstellt. Daher sind diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen nicht
unbedingt mit ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar.
Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am
ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden
Tabellen aufgeführt.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted
Earnings Per Share ("EPS") to
Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted
EPS
(Unaudited)
Three Months Ended Twelve Months Ended
December 31, 2025 December 31, 2025
----------------------- ----------------------
(in Diluted (in Diluted
millions) EPS millions) EPS
----------- ----------- ----------- ----------
Net income attributable to
Ingredion $ 165 $ 2.56 $ 729 $ 11.18
Adjustments:
Restructuring and
resegmentation costs (i) 5 0.08 11 0.17
Impairment charges (iii) 3 0.05 7 0.11
Other matters (iv) - - (7 ) (0.11 )
Tax item-Mexico (v) (4 ) (0.07 ) (14 ) (0.22 )
Other tax matters (vi) (6 ) (0.09 ) - -
----------- ----------- ----------- ----------
Non-GAAP adjusted net income
attributable to Ingredion $ 163 $ 2.53 $ 726 $ 11.13
----------- ----------- ----------- ----------
Three Months Ended Twelve Months Ended
December 31, 2024 December 31, 2024
----------------------- ----------------------
(in Diluted (in Diluted
millions) EPS millions) EPS
----------- ----------- ----------- ----------
Net income attributable to
Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 647 $ 9.71
Adjustments:
Restructuring and
resegmentation costs (i) 4 0.06 13 0.20
Net (gain) on sale of business
(ii) - - (86 ) (1.29 )
Impairment charges (iii) 81 1.20 109 1.63
Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) 5 0.07
Tax item-Mexico (v) 6 0.09 18 0.27
Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) 4 0.06
----------- ----------- ----------- ----------
Non-GAAP adjusted net income
attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 710 $ 10.65
----------- ----------- ----------- ----------
Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet
werden.
Anmerkungen
(i) In den drei und zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025
verzeichneten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe
von 6 Mio. USD bzw. 13 Mio. USD, die in erster Linie mit
Stilllegungskosten für zuvor angekündigte Werksschließungen und
Restrukturierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres zusammenhängen.
In den drei und zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024
verzeichneten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe
von 6 Mio. USD bzw. 18 Mio. USD, die in erster Linie mit
Restrukturierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres und der
Neusegmentierung des Geschäfts zum 1. Januar 2024
zusammenhingen.
(ii) In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 haben wir einen
Gewinn vor Steuern in Höhe von 90 Mio. USD aus dem Verkauf des
Geschäfts in Südkorea erzielt.
(iii) In den drei und zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 haben
wir aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen
Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe von 4 Mio. USD
bzw. 10 Mio. USD auf unsere Kapitalbeteiligungen und Ausrüstung
verbucht. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2024
verzeichneten wir Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe
von 83 Mio. USD, die in erster Linie mit der Einstellung des
Betriebs in unseren Produktionsstätten in Vanscoy (Kanada) und
Alcantara (Brasilien) zusammenhingen. Ebenfalls im Jahr 2024
verzeichneten wir Wertminderungsaufwendungen vor Steuern in Höhe
von 18 Mio. USD für Beteiligungen nach der Equity-Methode und 8
Mio. USD im Zusammenhang mit der Einstellung der
Produktionstätigkeit im Vereinigten Königreich.
(iv) In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 wurden
Vorsteuergewinne in Höhe von 9 Mio. USD erzielt, die in erster
Linie auf Versicherungserstattungen und ein günstiges Urteil in
Bezug auf bestimmte indirekte Steuern zurückzuführen sind. In
den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 haben wir eine
Nettobelastung vor Steuern in Höhe von 7 Mio. USD für
Tornadoschäden an einem Lagerhaus in den Vereinigten Staaten
verbucht.
(v) Aufgrund der Entwicklung des mexikanischen Pesos gegenüber dem
US-Dollar und dessen Auswirkungen auf den Jahresabschluss in
Mexiko haben wir für die drei und zwölf Monate bis zum 31.
Dezember 2025 Steuerrückstellungen in Höhe von 4 Mio. USD bzw.
14 Mio. USD gebildet.
(vi) In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 verzeichneten wir
eine Veränderung unserer Rückstellungen im Zusammenhang mit dem
dauerhaften Reinvestitionsstatus einer ausländischen
Tochtergesellschaft, einen Gewinn aus der Auflösung von
Steuerrückstellungen aus dem Vorjahr, die Auflösung der
Rückforderung von US-Steuervorteilen aus dem Vorjahr, die
steuerlichen Auswirkungen der oben genannten Nicht-GAAP-
Anpassungen sowie Zinsen auf zuvor erfasste Steuervorteile für
bestimmte brasilianische lokale Anreize, die zuvor
steuerpflichtig waren.
Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 haben wir
unseren Status der permanenten Reinvestition einer ausländischen
Tochtergesellschaft, die Neubewertung latenter Steuern in den
USA und die steuerlichen Auswirkungen der oben genannten Nicht-
GAAP-Anpassungen geändert. Dies wurde teilweise durch einen
Vorteil aus der Möglichkeit, zukünftige Steuerverluste in Kanada
zu realisieren, die Auflösung von Steuerrückstellungen aus dem
Vorjahr und Zinsen auf zuvor erfasste Steuervorteile für
bestimmte brasilianische lokale Anreize, die zuvor
steuerpflichtig waren, ausgeglichen.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating
Income
(Unaudited)
(dollars in millions, pre-tax)
Three Months Ended Twelve Months Ended
December 31, December 31,
--------------------- ----------------------
2025 2024 2025 2024
---------- ---------- ----------- ----------
Operating income $ 220 $ 162 $ 1,016 $ 883
Adjustments:
Restructuring and resegmentation
costs (i) 6 6 13 18
Impairment charges (iii) 2 83 8 109
Other matters (iv) - (3 ) (9 ) 6
---------- ---------- ----------- ----------
Non-GAAP adjusted operating income $ 228 $ 248 $ 1,028 $ 1,016
---------- ---------- ----------- ----------
Für die Erläuterungen (i) bis (iv) siehe Erläuterungen (i) bis (iv), die in der
Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten
EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten
Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective
Income Tax Rate
(Unaudited)
(dollars in millions, except for percentages)
Three Months Ended December Twelve Months Ended December
31, 2025 31, 2025
--------------------------------- --------------------------------
Income Income
before Provision Effective before Provision Effective
Income for Income Income for Income
Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate
(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)
--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------
As Reported $ 207 $ 40 19.3% $ 974 $ 238 24.4%
Adjustments:
Restructuring
and
resegmentation
costs (i) 6 1 13 2
Impairment
charges (iii) 4 1 10 3
Other matters
(iv) - - (9 ) (2 )
Tax
item-Mexico
(v) - 4 - 14
Other tax
matters (vi) - 6 - -
--------- ----------- --------- -----------
Adjusted Non-
GAAP $ 217 $ 52 24.0% $ 988 $ 255 25.8%
--------- ----------- --------- -----------
Three Months Ended December Twelve Months Ended December
31, 2024 31, 2024
--------------------------------- --------------------------------
Income Income
before Provision Effective before Provision Effective
Income for Income Income for Income
Taxes Income Tax Rate Taxes Income Tax Rate
(a) Taxes (b) (b/a) (a) Taxes (b) (b/a)
--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------
As Reported $ 152 $ 55 36.2% $ 931 $ 277 29.8%
Adjustments:
Restructuring
and
resegmentation
costs (i) 6 2 18 5
Net (gain) on
sale of
business (ii) - - (90 ) (4 )
Impairment
charges (iii) 83 2 109 -
Other matters
(iv) (3 ) (1 ) 6 1
Tax
item-Mexico
(v) - (6 ) - (18 )
Other tax
matters (vi) - 8 - (4 )
--------- ----------- --------- -----------
Adjusted Non-
GAAP $ 238 $ 60 25.2% $ 974 $ 257 26.4%
--------- ----------- --------- -----------
Für Anmerkungen (i) bis (vi) siehe Anmerkungen (i) bis (vi) in der Überleitung
des Ingredion zuzurechnenden GAAP-Nettogewinns und des verwässerten Gewinns je
Aktie zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettogewinn, der Ingredion
zuzurechnen ist, und des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected* GAAP Diluted Earnings per Share ("GAAP EPS")
to Expected* Adjusted Diluted Earnings per Share ("Adjusted EPS")
(unaudited)
Expected EPS Range
for Full-Year 2026
------------------------------------------------------------
Low End of High End of
Guidance Guidance
----------------- ----------------------------------------
GAAP EPS $ 11.00 $ 11.80
Adjustments:
----------------- ----------------------------------------
Adjusted EPS $ 11.00 $ 11.80
----------------- ----------------------------------------
.
Ingredion Incorporated
Reconciliation of Expected* U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR")
to Expected* Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR")
(unaudited)
Expected Effective Tax Rate Range
for Full-Year 2026
---------------------------------------------------------
Low End of High End of
Guidance Guidance
-------------- ----------------------------------------
GAAP ETR 25.5 % 27.0 %
Adjustments:
-------------- ----------------------------------------
Adjusted ETR 25.5 % 27.0 %
-------------- ----------------------------------------
* Oben finden Sie die Überleitungen unseres für das Gesamtjahr 2026 erwarteten
verwässerten Gewinns je Aktie zu unserem für das Gesamtjahr 2026 erwarteten
bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie sowie unseres für das Gesamtjahr
2026 erwarteten GAAP-Effektivsteuersatzes zu unserem für das Gesamtjahr
2026 erwarteten bereinigten Effektivsteuersatz. Die oben genannten Beträge
spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten
und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer
Auswirkungen und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw.
abschätzbar sind. Diese Beträge können unter anderem Anpassungen des GAAP-
Ergebnisses je Aktie und des GAAP-Steuersatzes für Akquisitions- und
Integrationskosten, Wertminderungs- und Restrukturierungskosten sowie
bestimmte andere Posten umfassen. Wir schließen diese Anpassungen in der
Regel aus unseren Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie und den
bereinigten effektiven Steuersatz aus. Aus diesen Gründen sind wir
hinsichtlich unserer Fähigkeit, das bereinigte EPS und den bereinigten ETR
zu prognostizieren, zuversichtlicher als hinsichtlich unserer Fähigkeit, das
GAAP-EPS oder den GAAP-ETR zu prognostizieren.
Â°
