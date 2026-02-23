Investment-Tipp

Bernstein Research hat die MTU Aero Engines-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag nach den Zahlen. Der Triebwerkhersteller dürfte allerdings auf der "Strafbank" bleiben, bis sich die Probleme mit den GTF-Turbinen normalisiert hätten.

Die Aktie verlor um 10:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,8 Prozent auf 374,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 19,06 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 77.354 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 5,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2026 terminiert.

