DAX24.953 -0,2%Est506.098 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 -4,2%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.552 -2,2%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,58 +0,1%Gold5.170 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx im Fokus
Top News
BYD startet 2026 mit fulminantem Absatzplus in Europa BYD startet 2026 mit fulminantem Absatzplus in Europa
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight Neue Analyse: Barclays Capital bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Investment-Tipp

MTU Aero Engines-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research

24.02.26 10:29 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt Bernstein Research über die MTU Aero Engines-Aktie | finanzen.net

Bernstein Research hat die MTU Aero Engines-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
371,70 EUR -25,80 EUR -6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag nach den Zahlen. Der Triebwerkhersteller dürfte allerdings auf der "Strafbank" bleiben, bis sich die Probleme mit den GTF-Turbinen normalisiert hätten.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 10:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,8 Prozent auf 374,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 19,06 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 77.354 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 5,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
10:26MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
10:26MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:16MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
09:46MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:46MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:26MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
10:26MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:46MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:36MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
17.02.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:16MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
09:46MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
04.02.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
20.01.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
15.01.2026MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen