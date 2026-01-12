Krypto-Marktbericht

Während der Goldpreis wieder anzieht geht es mit den Kryptos südwärts. Kurse von Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:40 fällt Bitcoin 2,97 Prozent auf 65.607,19 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 67.616,72 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,47 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -8,1 Prozent.

Wer­bung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Nach 53,41 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Montagvormittag um 2,71 Prozent auf 51,96 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.954,88 US-Dollar am Vortag auf 1.878,57 US-Dollar nach unten (3,90 Prozent).

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 5,15 Prozent auf 540,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 570,18 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 1,82 Prozent auf 1,366 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,391 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Monero-Kurs um 2,10 Prozent auf 320,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 327,68 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2652 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2709 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1548 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1526 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2872 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 2,74 Prozent auf 597,21 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 614,01 US-Dollar wert.

Indes fällt der Dogecoin-Kurs. Für Dogecoin geht es nach 0,0953 US-Dollar am Vortag auf 0,0947 US-Dollar nach unten (0,68 Prozent).

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Solana um 4,73 Prozent auf 78,73 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 82,64 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 3,87 Prozent auf 8,519 US-Dollar, nach 8,862 US-Dollar am Vortag.

Nach 8,662 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagvormittag um 3,91 Prozent auf 8,323 US-Dollar gesunken.

Daneben fällt Sui um 3,90 Prozent auf 0,8868 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9228 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.