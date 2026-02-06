DAX25.290 ±0,0%Est506.141 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -1,1%Nas22.878 -1,2%Bitcoin55.947 -2,2%Euro1,1799 ±0,0%Öl72,88 +2,8%Gold5.228 +0,9%
Rating im Fokus

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

27.02.26 14:19 Uhr
Warum Anleger jetzt auf die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie blicken sollten: DZ BANK hat gesprochen | finanzen.net

DZ BANK hat eine eingehende Prüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
552,00 EUR 4,00 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re bei einem fairen Aktienwert von 640 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Freude über gute Ergebnisse 2025 sei von der überraschend beschleunigten Preiserosion in der Januar-Erneuerung der Schaden-/Unfall-Rückversicherung getrübt worden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die erneut kräftige Dividendenanhebung signalisiere aber, dass das Management dennoch zuversichtlich sei, das erreichte hohe Gewinnniveau zu halten, und das Ergebnis je Aktie bis 2030 sukzessive weiter um 8 Prozent per annum steigern zu können.

Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 14:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 553,60 EUR zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 102.368 Stück. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 1,5 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
14:16Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
10:31Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14:16Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
30.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:31Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

