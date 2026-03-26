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Marktkap. 66,27 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
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WKN 843002

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Symbol MURGF

RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

12:56 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
523,20 EUR 1,80 EUR 0,35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen beschäftigte sich in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar mit den Auswirkungen des Iran-Krieges auf Versicherer. Die Widerstandskraft der Branche sei eine Tugend in unsicheren Wirtschaftszeiten. Er wies darauf hin, dass Versicherungen kein Produkt des Ermessens seien. In puncto Bilanzen und Rücklagen sei die Branche stark aufgestellt. Die Preise könnten angepasst werden, falle die Inflation anziehen sollte./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 18:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
570,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
524,80 €		 Abst. Kursziel*:
8,61%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
523,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,94%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
600,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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