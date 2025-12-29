OTS: KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand fällt zum Jahresende
KfW Research: Stimmung im Mittelstand fällt zum Jahresende
Frankfurt am Main (ots) -
- KfW-ifo-Geschäftsklimaindex gibt nach
- Einzelhandel offenbar enttäuscht vom Weihnachtsgeschäft
- KfW Research bleibt optimistisch für 2026
Zum Jahresende hat sich im deutschen Mittelstand keine frohe Weihnachtsstimmung
eingestellt. Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen ist im
Dezember erneut leicht gefallen - um 0,5 Zähler auf nun minus 15,0 Punkte. Damit
verharrt die Stimmung in den Unternehmen weiterhin deutlich unter der Nulllinie,
die für den langfristigen Durchschnitt steht.
Das mittelständische Geschäftsklima sank im Dezember in fast allen
Wirtschaftsbereichen, besonders stark allerdings im Dienstleistungssektor. Hier
trübten sich die Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten erheblich ein,
während sich die Bewertung der aktuellen Lage leicht verbesserte. Im
Einzelhandel verschlechterte sich die Stimmung ebenfalls, vor allem bedingt
durch die Lageurteile. Das könnte darauf hinweisen, dass das Weihnachtsgeschäft
enttäuschend verlaufen ist.
Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür wertet KfW
Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt
nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.
"Schon seit dem Spätsommer ist die zu Jahresanfang begonnene Aufhellung der
Geschäftserwartungen im Mittelstand ins Stocken geraten. Seit dem Herbst macht
sich große Ernüchterung in der Wirtschaft breit. Zu groß sind die Probleme, wie
allen voran der China-Schock, in weiten Teilen der Industrie", sagt Dr. Dirk
Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Wir erwarten dennoch ein leicht positives
Wachstum für Deutschland im vierten Quartal 2025 und eine deutliche
Konjunkturerholung im Jahr 2026."
Wie im Mittelstand ist das Geschäftsklima im Dezember auch in den
Großunternehmen gefallen. Auch hier war der Stimmungsabfall besonders unter den
Dienstleistern signifikant, ebenso in der Industrie. Im Bauhauptgewerbe dagegen
ging es auch in den Großunternehmen aufwärts.
Die Erwartungen für die Beschäftigung bewegen sich in den Großunternehmen weiter
ins Negative. Viele Unternehmen rechnen offenbar mit dem Abbau von Jobs. Im
Mittelstand dagegen sind die Beschäftigungserwartungen grundsätzlich stabiler,
im Dezember ist der Rückgang der Beschäftigungserwartungen hier jedoch etwas
größer ausgefallen.
