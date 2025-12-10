GNW-News: Assaia sammelt 26,6 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde, um seine globale Führungsposition im Bereich KI für den Flughafenbetrieb aus...
^ZÜRICH, Schweiz, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Assaia
(https://www.assaia.com/), das in Zürich ansässige
Luftfahrttechnologieunternehmen, hat in einer überzeichneten Serie-B-
Finanzierungsrunde unter der Leitung der europäischen Investmentfirma Armira
Growth (https://www.armira.de/en/) (?Armira") zusammen mit bestehenden
Investoren 26,6 Millionen US-Dollar aufgenommen. Das zusätzlich beschaffte
Kapital wird es Assaia ermöglichen, seine KI-Plattform weltweit weiter
auszubauen und neue Lösungen auf den Markt zu bringen, um die Effizienz von
Flughäfen, Fluggesellschaften und Bodenabfertigungsdiensten weiter zu
verbessern.
Die Technologie von Assaia wurde entwickelt, um den Turnaround-Prozess von
Verkehrsflugzeugen zu optimieren, indem sie Echtzeit-Transparenz und
Automatisierung für alle Vorfeldabläufe bietet. Sie wird bereits an mehreren
großen internationalen Drehkreuzen eingesetzt, darunter New York JFK, London
Heathrow, Dubai International und Toronto Pearson, und trägt dazu bei,
Verspätungen zu reduzieren, die Pünktlichkeit zu verbessern und die Gate-
Auslastung zu optimieren.
Die Unterstützung von Armira unterstreicht die steigende Nachfrage nach KI-
gesteuerter Betriebsinfrastruktur im gesamten Luftfahrtsektor. Da das
Verkehrsaufkommen das Niveau vor der Pandemie übersteigt, die personellen
Ressourcen weiterhin begrenzt sind und die operativen Margen sinken, setzen
Flughäfen und Fluggesellschaften auf intelligente Automatisierung, um ihre
Widerstandsfähigkeit zu verbessern und ihre Effizienz zu steigern. Die KI-
Plattform von Assaia begegnet diesen Herausforderungen, indem sie die
Durchlaufzeiten verkürzt und eine bessere Planung für den gesamten Flugbetrieb
ermöglicht.
Christiaan Hen, CEO von Assaia, äußerte sich wie folgt:?Diese Investition
markiert eine neue Wachstumsphase für Assaia, da Flughäfen und
Fluggesellschaften zunehmend auf KI setzen, um Lösungen für wachsende
betriebliche Herausforderungen zu finden. Mit der Unterstützung von Armira
beschleunigen wir die Einführung neuer Technologien und erweitern unsere
Präsenz, um in einigen der komplexesten Flughafenumgebungen der Welt einen
messbaren Mehrwert zu schaffen."
Ein Teil der neuen Finanzmittel wird für die Einführung eines StandManagers der
nächsten Generation verwendet, einem Planungsmodul, das mithilfe von KI die
Zuweisung von Gates und Standplätzen vor der Landung des Flugzeugs optimiert.
Dieses System ermöglicht eine effizientere Nutzung der Tore und verbessert die
Vorhersagbarkeit des Betriebs in überlasteten Umgebungen mit hohem
Verkehrsaufkommen.
Armira verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Skalierung
wachstumsstarker Technologieunternehmen. Es war ein früher Geldgeber für
Unternehmen wie osapiens
osapiens
2F&data=05%7C02%7Cjames%40jamesculverhousecommunications.com%7C14d017cbbe0d43bd3
03d08de30ba4ace%7Caecd5b500c4a42a393bb20bf89204cd5%7C0%7C0%7C639001773877122231%
7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4z
MiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DDhnhL5z7%2F5RZcxUK2Z6Hu
3WKYtSQr82dRIXORmWRQA%3D&reserved=0), das 2024 in einer von Goldman Sachs
angeführten Finanzierungsrunde 120 Millionen US-Dollar einwarb, und Wemolo
Wemolo
m%2F&data=05%7C02%7Cjames%40jamesculverhousecommunications.com%7C14d017cbbe0d43b
d303d08de30ba4ace%7Caecd5b500c4a42a393bb20bf89204cd5%7C0%7C0%7C63900177387715488
9%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW
4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rHsPx61c38C6r7lDCea2VI
MhyyYM2Fm%2F62VMBhxRc0M%3D&reserved=0), ein auf visueller KI basierendes
Parkraummanagement-Unternehmen, das international expandiert. Neben Kapital
bringt Armira fundiertes operatives Know-how und ein Netzwerk von mehr als 100
Branchenberatern mit, die Assaia bei der Erreichung seiner langfristigen
Geschäftsziele unterstützen werden.
Christian Figge, Managing Partner bei Armira Growth, erklärte:?Wir
konzentrieren uns auf Investitionen in robuste Geschäftsmodelle, die einen
deutlichen technologischen Vorteil aufweisen, und Assaia ist ein hervorragendes
Beispiel dafür. Die KI-Plattform des Unternehmens verändert bereits den
Flughafenbetrieb und unterstützt die Luftfahrtindustrie bei der Bewältigung
einiger ihrer komplexesten Herausforderungen. Wir freuen uns, Assaia in der
nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ein Produkt
zu skalieren, das bei einer Vielzahl von Kunden weltweit großen Anklang findet."
Hen fügte hinzu:?Armiras Fachwissen im Bereich der Unterstützung
wachstumsstarker Technologieunternehmen wird ein wichtiger Vorteil für uns sein,
während wir uns weiterentwickeln, und sicherstellen, dass wir gut positioniert
sind, um den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Mit der Unterstützung von
Armira können wir nun die bestehenden Ergebnisse festigen, die Einführung in
wichtigen Märkten wie den USA beschleunigen und die Tools weiterentwickeln, die
die Branche benötigt, um ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig das
Betriebsrisiko zu reduzieren."
Über Assaia?
www.assaia.com (http://www.assaia.com/)?
Assaia ist ein Luftfahrt-Softwareunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat,
Technologien zur Optimierung der Luftfahrtindustrie einzusetzen.
Über Armira
www.armira.de (https://www.armira.de/en/)
Armira ist eine europäische Investmentholding, die sich auf Partnerschaften mit
unternehmergeführten und familiengeführten Hidden Champions spezialisiert hat.
Armira Beteiligungen ist ein zugelassener Verwalter alternativer Investmentfonds
(AIFM), der von der (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)
beaufsichtigt wird.
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6227c857-d87c-400f-b6fa-
cf5334ac67eb
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc6a2a46-c1e2-4a5f-b53c-
f01dbb607e55
Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
E: assaia@8020comms.com (8020 Communications / Assaia)
T: +44 1483 447380
E: james@jamesculverhousecommunications.com (JCC / Armira)
M: +44 (0)7943 808 349Â°