Frühes Investment

S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baker Hughes-Investment von vor 10 Jahren verloren

29.12.25 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Baker Hughes-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Baker Hughes-Papier an diesem Tag 46,49 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,151 Baker Hughes-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,33 USD, da sich der Wert eines Baker Hughes-Papiers am 26.12.2025 auf 45,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,67 Prozent verringert. Am Markt war Baker Hughes jüngst 44,67 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

