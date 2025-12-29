S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Evergy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Evergy-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53,96 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Evergy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,532 Evergy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.348,59 USD wert. Mit einer Performance von +34,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Evergy zuletzt 16,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Evergy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evergy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evergy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent