S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

Vor Jahren Evergy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Evergy-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53,96 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Evergy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,532 Evergy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.348,59 USD wert. Mit einer Performance von +34,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Evergy zuletzt 16,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net