S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 5 Jahren abgeworfen

Equinix-Performance im Blick

Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Equinix-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Equinix-Papier an diesem Tag bei 708,78 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equinix-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,141 Equinix-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.12.2025 gerechnet (763,30 USD), wäre das Investment nun 107,69 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,69 Prozent.

Equinix wurde am Markt mit 74,97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net