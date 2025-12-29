DAX24.321 -0,1%Est505.747 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,52 +4,1%Nas23.445 -0,6%Bitcoin74.254 -0,4%Euro1,1780 +0,1%Öl61,95 +1,9%Gold4.334 -4,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street schwächer -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- DroneShield, NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
tonies-Aktie wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Marke tonies-Aktie wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Marke
Standard Chartered mit düsterer Krypto-Prognose: BTC-Kursziel halbiert Standard Chartered mit düsterer Krypto-Prognose: BTC-Kursziel halbiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Equinix-Performance im Blick

S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 5 Jahren abgeworfen

29.12.25 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equinix Inc
650,00 EUR 4,00 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Equinix-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Equinix-Papier an diesem Tag bei 708,78 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equinix-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,141 Equinix-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.12.2025 gerechnet (763,30 USD), wäre das Investment nun 107,69 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,69 Prozent.

Equinix wurde am Markt mit 74,97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Equinix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Equinix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Equinix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Equinix Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Equinix Inc

DatumRatingAnalyst
20.07.2018Equinix OutperformBMO Capital Markets
17.07.2018Equinix BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.10.2017Equinix BuyDeutsche Bank AG
18.10.2017Equinix OverweightBarclays Capital
07.08.2017Equinix OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.07.2018Equinix OutperformBMO Capital Markets
17.07.2018Equinix BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.10.2017Equinix BuyDeutsche Bank AG
18.10.2017Equinix OverweightBarclays Capital
07.08.2017Equinix OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.05.2016Equinix Equal WeightBarclays Capital
21.03.2016Equinix Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Equinix Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen