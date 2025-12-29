NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

American Superconductor-Investition

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Superconductor gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das American Superconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Superconductor-Papier an diesem Tag 21,87 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in die American Superconductor-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,725 American Superconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.398,26 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 26.12.2025 auf 30,58 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,83 Prozent vermehrt.

Insgesamt war American Superconductor zuletzt 1,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net