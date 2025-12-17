DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,13 -2,7%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.198 -2,1%Euro1,1742 -0,1%Öl60,59 +3,0%Gold4.340 +0,9%
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Mittwochssitzung im Minus

17.12.25 22:32 Uhr
Der NASDAQ Composite verlor am dritten Tag der Woche an Wert.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,81 Prozent tiefer bei 22.693,32 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,104 Prozent auf 23.135,61 Punkte an der Kurstafel, nach 23.111,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.159,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22.692,00 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 2,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.708,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22.261,33 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 17.12.2024, den Wert von 20.109,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,70 Prozent. Bei 24.019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 14.784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Harvard Bioscience (+ 12,43 Prozent auf 0,79 USD), Lifecore Biomedical (+ 9,86 Prozent auf 8,47 USD), Geron (+ 4,48 Prozent auf 1,40 USD), Americas Car-Mart (+ 3,81 Prozent auf 26,97 USD) und Monro Muffler Brake (+ 3,28 Prozent auf 21,44 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil TTM Technologies (-8,95 Prozent auf 61,58 USD), Comtech Telecommunications (-8,36 Prozent auf 2,85 USD), Modine Manufacturing (-7,36 Prozent auf 128,39 USD), American Superconductor (-6,95 Prozent auf 29,04 USD) und InterDigital (-6,63 Prozent auf 325,00 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 63.776.943 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,657 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index weist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

American Superconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

