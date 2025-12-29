S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Tapestry-Investition im Blick

Bei einem frühen Tapestry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Tapestry-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Tapestry-Aktie 65,87 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 151,814 Tapestry-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tapestry-Papiers auf 131,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.933,20 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 19.933,20 USD, was einer positiven Performance von 99,33 Prozent entspricht.

Tapestry war somit zuletzt am Markt 26,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net