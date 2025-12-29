S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren Eversource Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eversource Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Eversource Energy-Papier bei 85,19 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1,174 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78,93 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 26.12.2025 auf 67,24 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 78,93 USD, was einer negativen Performance von 21,07 Prozent entspricht.
Alle Eversource Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
