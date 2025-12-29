DAX24.321 -0,1%Est505.747 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,52 +4,1%Nas23.445 -0,6%Bitcoin74.254 -0,4%Euro1,1780 +0,1%Öl61,95 +1,9%Gold4.334 -4,4%
Lukrative Eversource Energy-Anlage?

S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren verloren

29.12.25 16:00 Uhr

Vor Jahren Eversource Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eversource Energy
56,50 EUR 1,00 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eversource Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Eversource Energy-Papier bei 85,19 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1,174 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78,93 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 26.12.2025 auf 67,24 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 78,93 USD, was einer negativen Performance von 21,07 Prozent entspricht.

Alle Eversource Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen