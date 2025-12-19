DAX24.179 -0,1%Est505.738 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +4,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.125 +3,0%Euro1,1713 -0,1%Öl59,97 +0,4%Gold4.325 -0,2%
Gold, Öl & Co.

Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

19.12.25 13:17 Uhr
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.918,75 USD 23,13 USD 0,80%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,13%
News
Bleipreis
1.912,65 USD -1,00 USD -0,05%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,01 EUR -0,32%
News
EEX Strompreis Phelix DE
88,70 EUR -0,05 EUR -0,06%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,92 USD 0,01 USD 0,18%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.324,96 USD -7,68 USD -0,18%
News
Haferpreis
2,98 USD 0,01 USD 0,34%
News
Heizölpreis
56,27 USD USD
News
Holzpreis
557,00 USD USD
News
Kaffeepreis
3,45 USD -0,01 USD -0,25%
News
Kakaopreis
4.298,00 GBP -39,00 GBP -0,90%
News
Kohlepreis
96,50 USD 0,10 USD 0,10%
News
Kupferpreis
11.705,00 USD -14,85 USD -0,13%
News
Lebendrindpreis
2,28 USD -0,02 USD -0,81%
News
Mageres Schwein Preis
0,84 USD 0,01 USD 1,36%
News
Maispreis
4,44 USD -0,01 USD -0,17%
News
Mastrindpreis
3,40 USD -0,01 USD -0,37%
News
Milchpreis
15,79 USD USD
News
Naphthapreis (European)
502,29 USD 0,51 USD 0,10%
News
Nickelpreis
14.334,00 USD 65,00 USD 0,46%
News
Ölpreis (Brent)
59,97 USD 0,26 USD 0,44%
News
Ölpreis (WTI)
56,29 USD 0,14 USD 0,25%
News
Orangensaftpreis
1,78 USD 0,08 USD 4,92%
News
Palladiumpreis
1.673,00 USD -27,00 USD -1,59%
News
Palmölpreis
3.892,00 MYR -68,00 MYR -1,72%
News
Platinpreis
1.923,00 USD 1,00 USD 0,05%
News
Rapspreis
458,25 EUR -2,75 EUR -0,60%
News
Reispreis
9,64 USD 0,06 USD 0,63%
News
Silberpreis
65,92 USD 0,41 USD 0,63%
News
Sojabohnenmehlpreis
298,10 USD -0,30 USD -0,10%
News
Sojabohnenölpreis
0,48 USD USD -0,10%
News
Sojabohnenpreis
10,50 USD -0,02 USD -0,19%
News
Super Benzin
1,63 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
186,00 EUR EUR
News
Zinkpreis
3.036,00 USD 2,60 USD 0,09%
News
Zinnpreis
42.948,50 USD 822,50 USD 1,95%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,04%
News

Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -0,20 Prozent auf 4.323,81 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.332,64 US-Dollar gehandelt worden war.

Nach 65,51 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagmittag um 0,44 Prozent auf 65,80 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,23 Prozent auf 1.926,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.922,00 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -1,12 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.681,00 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.700,00 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 60,02 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (59,82 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (56,15 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 56,17 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Baumwolle um 0,35 Prozent auf 0,64 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,64 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 2,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,97 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,07 Prozent auf 3,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,45 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 0,14 Prozent auf 4.343,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4.327,00 Britische Pfund.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,11 Prozent auf 4,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,45 US-Dollar.

Nach 10,52 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagmittag um -0,12 Prozent auf 10,51 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,07 Prozent auf 298,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 298,40 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,48 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,48 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,08 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Weizenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (186,00 Euro) geht es um 0,20 Prozent auf 186,38 Euro nach oben.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,10 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,59 Prozent auf 3,93 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,91 US-Dollar.

Zudem gibt der Rapspreis am Freitagmittag nach. Um -0,60 Prozent auf 458,25 Euro geht es nach unten. Am Vortag stand der Rapspreis bei 461,00 Euro.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 56,27 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 13:13 Uhr auf 56,27 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 13:01 Uhr wurde ein Preis von 557,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 557,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

