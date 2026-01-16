DAX25.312 -0,2%Est506.024 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,87 -1,2%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.404 +0,1%Euro1,1614 ±0,0%Öl64,02 +0,2%Gold4.605 -0,3%
Heidelberger Druckmaschinen: Weg frei für die Expansion

16.01.26 10:04 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Heidelberger Druckmaschinen ist im Expansionsmodus. Jetzt hat sich das Unternehmen den nötigen finanziellen Rahmen für die weitere Umsetzung der Wachstumsstrategie geschaffen.

Heidelberger Druckmaschinen expandiert in neue Bereiche, wobei insbesondere der Rüstungsmarkt attraktive Chancen bietet. Nötige Investitionen zur Ausweitung des Aktivitätsspektrum können zumindest temporär auch einen erhöhten Finanzierungsbedarf bedingen. Dafür hat das Unternehmen nun frühzeitig die finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen – mit einer Ausweitung der Konsortialkreditlinie von 370 auf 436 Mio. Euro und einer Verlängerung der Laufzeit von 2028 bis 2030 (plus Verlängerungsoption um ein Jahr). Die Aktie hat darauf aber kaum reagiert, die Anleger warten offensichtlich die nächsten Impulse vom Zahlenwerk ab. Am 5. Februar stehen die Q3-Zahlen von Heidelberger Druckmaschinen an, der Tag könnte eine wichtige Trendentscheidung für die Aktie bringen.

Die Unternehmensmeldung findet sich hier: zum Artikel

Interessante News gibt es auch von clearvise. Das Unternehmen, das mit seiner Transformation zur YieldCo die Ertragskraft und die Dividendenrendite nach oben verschieben will, hat diesbezüglich zum 1. Januar einen wichtigen Schritt vollzogen: zum Artikel

Keine hohe Dividendenrendite, dafür aber ein starkes Umsatz- und Ertragswachstum hat sich der Assetmanager LAIQON für 2026 vorgenommen, der dafür 2025 erhebliche Vorleistungen erbracht und jüngst das Managementteam mit einem namhaften Zugang verstärkt hat: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.103 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 10.01.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

