Börse New York: S&P 500 fällt letztendlich
Der S&P 500 verlor am Donnerstagabend an Boden.
Am Donnerstag sank der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0,56 Prozent auf 6.830,71 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 54,966 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,528 Prozent auf 6.833,22 Punkte an der Kurstafel, nach 6.869,50 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.770,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.870,43 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,093 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.798,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.870,40 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der S&P 500 auf 5.842,63 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,405 Prozent ein. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.002,28 Punkte. Bei 6.710,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
S&P 500-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell The Trade Desk A (+ 18,36 Prozent auf 29,79 USD), Expedia (+ 13,44 Prozent auf 251,54 USD), Booking (+ 8,46 Prozent auf 4.613,28 USD), Lyondellbasell Industries (+ 6,40 Prozent auf 65,88 USD) und Intuit (+ 6,05 Prozent auf 466,79 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Alaska Air Group (-9,41 Prozent auf 43,80 USD), Corning (-6,97 Prozent auf 134,74 USD), Southwest Airlines (-6,89 Prozent auf 43,90 USD), Moderna (-6,87 Prozent auf 53,83 USD) und United Parcel Service (-5,82 Prozent auf 104,07 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 47.988.910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,91 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
