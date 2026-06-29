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WKN 929198

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ISIN US9113121068

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Symbol UPS

UBS AG

United Parcel Service Buy

16:46 Uhr
United Parcel Service Buy
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für UPS vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Analyst Thomas Wadewitz geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick wegen der Umsatzentwicklung etwas anspruchsvoller an den Gewinn je Aktie des Logistikers heran, den er jetzt bei 1,65 Dollar je Aktie sieht. Damit würde das Ergebnis im Rahmen der Zielsetzungen von UPS liegen. Er ist der Ansicht, dass die Kosten- und Kapazitätsreduzierungen erfolgreich umgesetzt wurden, während sich der Paketmarkt robust entwickele./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Buy

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 123,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 106,76		 Abst. Kursziel*:
15,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 106,98		 Abst. Kursziel aktuell:
14,97%
Analyst Name:
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 115,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

16:46 United Parcel Service Buy UBS AG
05.05.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.04.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.04.26 United Parcel Service Hold Deutsche Bank AG
29.04.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
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