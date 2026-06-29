United Parcel Service Aktie
Marktkap. 80,62 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für UPS vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Analyst Thomas Wadewitz geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick wegen der Umsatzentwicklung etwas anspruchsvoller an den Gewinn je Aktie des Logistikers heran, den er jetzt bei 1,65 Dollar je Aktie sieht. Damit würde das Ergebnis im Rahmen der Zielsetzungen von UPS liegen. Er ist der Ansicht, dass die Kosten- und Kapazitätsreduzierungen erfolgreich umgesetzt wurden, während sich der Paketmarkt robust entwickele./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Parcel Service Buy
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 123,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 106,76
|Abst. Kursziel*:
15,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 106,98
|Abst. Kursziel aktuell:
14,97%
|
Analyst Name:
Thomas Wadewitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 115,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
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|Deutsche Bank AG
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