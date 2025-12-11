DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,5%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.196 -1,8%Euro1,1696 ±0,0%Öl61,85 -1,1%Gold4.217 -0,3%
Herbstferien

Fraport-Aktie: Flughafen Frankfurt fertigt im November mehr Passagiere ab

11.12.25 07:40 Uhr
Fraport-Aktie: Steigende Passagierzahlen und Flugbewegungen im November | finanzen.net

Fraport hat im vergangenen Monat von den späten Herbstferien in Bayern profitiert.

Fraport AG
68,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, flogen im November 4,8 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem Plus von 4,0 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2024. Mit 36.237 Starts und Landungen lag die Zahl der Flugbewegungen um 4,0 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,3 Millionen Tonnen, entsprechend einem Zuwachs von 2,5 Prozent.

Die internationalen Flughäfen im Fraport-Portfolio verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Passagieraufkommen um 17,5 Prozent. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre kamen mit 1,2 Millionen Passagieren auf ein Plus von 31,1 Prozent. Dabei kam ein Sondereffekt zum Tragen: Vor einem Jahr hatten die massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre und die darauffolgende mehrmonatige Betriebseinschränkung des Flughafens das Passagieraufkommen negativ beeinflusst.

An den 14 griechischen Fraport-Flughäfen wurden 8,8 Prozent mehr Fluggäste abgefertigt als im November 2024. Den türkischen Flughafen Antalya nutzen 3,7 Prozent mehr Passagiere.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 01:22 ET (06:22 GMT)

DOW JONES

03.12.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Fraport OutperformBernstein Research
19.11.2025Fraport SellUBS AG
18.11.2025Fraport NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.12.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Fraport OutperformBernstein Research
14.11.2025Fraport OverweightBarclays Capital
11.11.2025Fraport KaufenDZ BANK
21.10.2025Fraport OutperformBernstein Research
28.11.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Fraport NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Fraport HoldDeutsche Bank AG
19.11.2025Fraport SellUBS AG
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

