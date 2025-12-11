Herbstferien

Fraport hat im vergangenen Monat von den späten Herbstferien in Bayern profitiert.

Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, flogen im November 4,8 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem Plus von 4,0 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2024. Mit 36.237 Starts und Landungen lag die Zahl der Flugbewegungen um 4,0 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,3 Millionen Tonnen, entsprechend einem Zuwachs von 2,5 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Die internationalen Flughäfen im Fraport-Portfolio verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Passagieraufkommen um 17,5 Prozent. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre kamen mit 1,2 Millionen Passagieren auf ein Plus von 31,1 Prozent. Dabei kam ein Sondereffekt zum Tragen: Vor einem Jahr hatten die massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre und die darauffolgende mehrmonatige Betriebseinschränkung des Flughafens das Passagieraufkommen negativ beeinflusst.

An den 14 griechischen Fraport-Flughäfen wurden 8,8 Prozent mehr Fluggäste abgefertigt als im November 2024. Den türkischen Flughafen Antalya nutzen 3,7 Prozent mehr Passagiere.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

December 11, 2025 01:22 ET (06:22 GMT)

DOW JONES