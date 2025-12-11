DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,5%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.196 -1,8%Euro1,1696 ±0,0%Öl61,85 -1,1%Gold4.217 -0,3%
EUREX/Renten-Futures nach Fed-Entscheid wenig verändert

11.12.25 08:47 Uhr

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen nach der US-Zinssenkung. Die Erwartungen seien erfüllt worden, heißt es. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Tick auf 127,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,77 Prozent und das -tief bei 127,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.620 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Future steigt um 26 Ticks auf 110,44 Prozent, hier treibt die Hoffnung auf weitere geldpolitische Lockerungen. Der Bobl-Future verliert 4 Ticks auf 116,02 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 02:48 ET (07:48 GMT)