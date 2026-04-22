DAX 24.158 -0,2%ESt50 5.885 -0,4%MSCI World 4.624 -0,1%Top 10 Crypto 10,04 +0,1%Nas 24.658 +1,6%Bitcoin 66.711 -0,2%Euro 1,1703 +0,0%Öl 102,8 +1,2%Gold 4.720 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - STMicroelectronics, Stabilus, EssilorLuxottica, ASML, AIXTRON & Co. im Fokus
Top News
Texas Instruments-Aktie zieht zweistellig an: Datencenter und KI-Infrastruktur treiben Geschäft an Texas Instruments-Aktie zieht zweistellig an: Datencenter und KI-Infrastruktur treiben Geschäft an
Vossloh-Aktie dennoch im Plus: Sateba-Übernahme sorgt für Verlust Vossloh-Aktie dennoch im Plus: Sateba-Übernahme sorgt für Verlust
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
83,98 EUR +0,12 EUR +0,14 %
STU
84,04 EUR +0,06 EUR +0,07 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 146,86 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

Deutsche Bank AG

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

10:06 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
83,98 EUR 0,12 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 58 auf 68 Franken angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Von drei Elektrokonzernen hätten in der laufenden Berichtssaison mit ABB, GE Vernova und Vertiv drei ihre Jahresziele angehoben, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Nachfragedynamik lasse nicht nach. Er wies allerdings bei ABB auf die Bewertungsbedenken am Markt hin./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
68,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
77,08 CHF		 Abst. Kursziel*:
-11,78%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:11 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
08:01 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
22.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

dpa-afx Prognose erhöht ABB-Aktie steigt: Umsatzsprung im Startquartal - Siemens und Schneider Electric ziehen ebenfalls an ABB-Aktie steigt: Umsatzsprung im Startquartal - Siemens und Schneider Electric ziehen ebenfalls an
finanzen.net ABB (Asea Brown Boveri): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Dow Jones Aktien Schweiz weiter abwärts - ABB nach Quartalszahlen SMI-Tagessieger
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in Rot
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Verluste
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: So bewegt sich der SMI am Mittwochnachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: SLI leichter
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 gibt nachmittags nach
EQS Group Q1 2026 results
MotleyFool Blast from the Past, Vol. 12: ABB
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love ABB (ABBNY)
Zacks Are Industrial Products Stocks Lagging ABB (ABBNY) This Year?
Financial Times Nvidia and ABB launch partnership for AI-enabled autonomous robots
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy ABB (ABBNY) Now
RTE.ie AAB buys Dublin's FM Accountants and Carlow's LSMQ
RSS Feed
ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen