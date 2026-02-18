DAX25.068 -0,8%Est506.054 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1791 ±0,0%Öl71,24 +1,3%Gold4.992 +0,3%
Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab
Möglicher Streik

Lufthansa-Aktie fester: Pilotengewerkschaft startet Urabstimmung

19.02.26 10:33 Uhr
Lufthansa-Aktie steigt: Pilotengewerkschaft startet Abstimmung

Bei der Lufthansa-Tochter Cityline rückt ein Streik näher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
9,13 EUR -0,07 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte, hat der Vorstand beschlossen, eine Urabstimmung über einen möglichen Streik in die Wege zu leiten. Hintergrund sind die gescheiterten Verhandlungen zum Vergütungstarifvertrag für Cityline. Die Cityline-Piloten können bis zum 26. Februar um 10 Uhr abstimmen.

Die Verhandlungen der VC zum Vergütungstarifvertrag für die Cityline-Piloten liefen seit vergangenen August. Die Gewerkschaft fordert unter anderen eine stufenweise Anpassung der aktuell gültigen Vergütungstabellen um jeweils 3,3 Prozent rückwirkend ab dem 1. Februar 2024, dem 1. Januar 2025 und dem 1. Januar 2026. Am Dienstag erklärte die VC die Tarifverhandlungen schließlich für gescheitert, da kein verhandlungsfähiges Angebot vorliege.

In der vergangenen Woche hatte bereits die Kabinengewerkschaft Ufo bei der Cityline gestreikt und damit auf die angekündigte Schließung des Flugbetriebs der Regionalfluggesellschaft reagiert, die Zubringerflüge an die Flughäfen Frankfurt und München anbietet.

Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,18 Prozent höher bei 9,30 Euro.

DOW JONES

