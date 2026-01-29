DAX24.470 +0,7%Est505.933 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,74 +0,4%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.281 -2,0%Euro1,1938 -0,3%Öl70,30 -0,8%Gold5.125 -4,7%
FTSE 100 aktuell

Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittag freundlich

30.01.26 12:25 Uhr
Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittag freundlich

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3,96 EUR 0,08 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Antofagasta plc
41,26 EUR -4,10 EUR -9,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diageo plc
19,35 EUR 0,30 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Experian PLC
31,20 EUR -0,20 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresnillo PLC
44,58 EUR -1,78 EUR -3,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Glencore plc
5,73 EUR -0,17 EUR -2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
14,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,70 EUR -0,07 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Legal & General plc
3,06 EUR 0,02 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lloyds Banking Group
1,25 EUR 0,04 EUR 3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
77,82 EUR -1,36 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sage PLC
10,79 EUR -0,47 EUR -4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Smith & Nephew plc
14,14 EUR -0,19 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WPP 2012 PLC
3,34 EUR -0,12 EUR -3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
10.200,5 PKT 28,7 PKT 0,28%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,20 Prozent auf 10.192,14 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,825 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10.171,80 Punkte an der Kurstafel, nach 10.171,76 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.141,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10.199,45 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,483 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 30.12.2025, einen Wert von 9.940,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9.760,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der FTSE 100 8.646,88 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,42 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10.277,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.951,14 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Experian (+ 3,67 Prozent auf 27,94 GBP), Smith Nephew (+ 2,43 Prozent auf 12,43 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,18 Prozent auf 1,08 GBP), Diageo (+ 2,11 Prozent auf 16,73 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,93 Prozent auf 4,18 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Airtel Africa (-7,62 Prozent auf 3,16 GBP), Antofagasta (-4,20 Prozent auf 36,27 GBP), Fresnillo (-4,10 Prozent auf 37,40 GBP), Glencore (-2,72 Prozent auf 4,94 GBP) und Rio Tinto (-2,01 Prozent auf 67,11 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 36.498.637 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 249,328 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,35 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Rio Tinto KaufenDZ BANK
22.01.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Rio Tinto KaufenDZ BANK
10.12.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rio Tinto OverweightBarclays Capital
09.12.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Rio Tinto BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
16.01.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen